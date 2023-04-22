Журналист после приглашения в Rockstar Games: "GTA 6 станет моментом, который вы запомните навсегда" ©

Журналист и создатель контента HipHopGamer расхваливает следующую часть серии GTA, Grand Theft Auto 6, после встречи с генеральным директором Take-Two Interactive. Многие скептически относятся к тому, действительно ли HipHopGamer увидел GTA 6, или он просто расхваливает игру после посещения студии.



Вчера днем HipHopGamer опубликовал в Твиттере фото с гендиректором Take-Two Interactive Штраусом Зельником, что доказывает, что он, скорее всего, побывал на экскурсии в студии Rockstar Games или Take-Two. Однако он намекает на то, что, возможно, в каком-то качестве видел следующую часть серии Grand Theft Auto, тем самым подбадривая фанатов в преддверии долгожданной игры.

Он начал твит словами: "#GrandTheftAuto VI ВСЕ, ЧТО Я МОГУ СКАЗАТЬ!", после чего поблагодарил Rockstar Games и Штрауса Зельника. Затем твит заканчивается словами: "Когда я скажу вам, что GRAND THEFT AUTO 6 станет моментом, который вы запомните навсегда, о, чувак, это конец", предполагая, что ему, возможно, кратко показали GTA 6.

Маловероятно, что Rockstar показала GTA 6 хоть одному журналисту до официального анонса, поскольку студия известна тем, что невероятно скрывает свои проекты, особенно Grand Theft Auto.