Журналист после приглашения в Rockstar Games: "GTA 6 станет моментом, который вы запомните навсегда"

Журналист и создатель контента HipHopGamer расхваливает следующую часть серии GTA, Grand Theft Auto 6, после встречи с генеральным директором Take-Two Interactive. Многие скептически относятся к тому, действительно ли HipHopGamer увидел GTA 6, или он просто расхваливает игру после посещения студии.
Вчера днем HipHopGamer опубликовал в Твиттере фото с гендиректором Take-Two Interactive Штраусом Зельником, что доказывает, что он, скорее всего, побывал на экскурсии в студии Rockstar Games или Take-Two. Однако он намекает на то, что, возможно, в каком-то качестве видел следующую часть серии Grand Theft Auto, тем самым подбадривая фанатов в преддверии долгожданной игры.
Он начал твит словами: "#GrandTheftAuto VI ВСЕ, ЧТО Я МОГУ СКАЗАТЬ!", после чего поблагодарил Rockstar Games и Штрауса Зельника. Затем твит заканчивается словами: "Когда я скажу вам, что GRAND THEFT AUTO 6 станет моментом, который вы запомните навсегда, о, чувак, это конец", предполагая, что ему, возможно, кратко показали GTA 6.
Маловероятно, что Rockstar показала GTA 6 хоть одному журналисту до официального анонса, поскольку студия известна тем, что невероятно скрывает свои проекты, особенно Grand Theft Auto.
Короче, GTA 6 Online будет поддерживаться 25 лет, так что 7ю не жди, все равно не доживете))
Будет держаться столько, сколько будут платить деньги...
Словоблудие - это неумеренное и бессмысленное пользование словом, выражающееся как многословие, пустая и вздорная болтовня, пустые разговоры, фразерство
Главное нормальная история с нормальными персонажами, чтобы из игры ни сделали площадку для разных уязвленных социальных групп!
Надеюсь, мужлана из игры вырежут и в качестве ГГ оставят только эту богиню.
Одно я могу сказать точно, Люсия будет наибольшим объектом внимания
Расшифровываю: релизное состояние GTA6 будет преследовать вас всю оставшуюся жизнь.
Геймеры ужаснутся, увидев ее? :)
Ну и что, игру всё равно скрывают дату выходу, а когда выйдет то опять растянут игру на 3 поколения а то и больше, ну и купите ещё по несколько раз.
Скорее договорились с ним о пиаре, тогда как на самом деле, никакую игру он не видел. Ну, может какой арт к игре, или ему что-нибудь рассказали. А все эти его слова, скорее всего, просто пиар.
Ребят, а я вчера пиво с Сэмом Хаузером пил
а что там запомнить навсегда т можно?
типа графика какая реалистичная? или онлайн доильии денег из GTA6?)
Видели мы слив: ничего особенного.
по альфе судить такое себе
то даже не альфа, а какой-то из очень ранних билдов для разрабов, но экспертам с ПГ пофиг, они авторитетно скажут что там хреново всё
Чел, это даже не альфа версия, судить ещё рано