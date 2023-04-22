Grand Theft Auto 6 2025 г.
7.6 509 оценок

Журналист после приглашения в Rockstar Games: "GTA 6 станет моментом, который вы запомните навсегда"

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R_Mor
Новости

Журналист и создатель контента HipHopGamer расхваливает следующую часть серии GTA, Grand Theft Auto 6, после встречи с генеральным директором Take-Two Interactive. Многие скептически относятся к тому, действительно ли HipHopGamer увидел GTA 6, или он просто расхваливает игру после посещения студии.

Вчера днем HipHopGamer опубликовал в Твиттере фото с гендиректором Take-Two Interactive Штраусом Зельником, что доказывает, что он, скорее всего, побывал на экскурсии в студии Rockstar Games или Take-Two. Однако он намекает на то, что, возможно, в каком-то качестве видел следующую часть серии Grand Theft Auto, тем самым подбадривая фанатов в преддверии долгожданной игры.

Он начал твит словами: "#GrandTheftAuto VI ВСЕ, ЧТО Я МОГУ СКАЗАТЬ!", после чего поблагодарил Rockstar Games и Штрауса Зельника. Затем твит заканчивается словами: "Когда я скажу вам, что GRAND THEFT AUTO 6 станет моментом, который вы запомните навсегда, о, чувак, это конец", предполагая, что ему, возможно, кратко показали GTA 6.

Маловероятно, что Rockstar показала GTA 6 хоть одному журналисту до официального анонса, поскольку студия известна тем, что невероятно скрывает свои проекты, особенно Grand Theft Auto.

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Комментарии: 17
Ваш комментарий
BrokVud

Короче, GTA 6 Online будет поддерживаться 25 лет, так что 7ю не жди, все равно не доживете))

10
HERRSCHAFT

Будет держаться столько, сколько будут платить деньги...

0
Awareness of greatness

Словоблудие - это неумеренное и бессмысленное пользование словом, выражающееся как многословие, пустая и вздорная болтовня, пустые разговоры, фразерство

9
AlexMort

Главное нормальная история с нормальными персонажами, чтобы из игры ни сделали площадку для разных уязвленных социальных групп!

Спойлер
8
Your Hair is Beautiful

Надеюсь, мужлана из игры вырежут и в качестве ГГ оставят только эту богиню.

-9
Саня Цукино Усаги Your Hair is Beautiful

Одно я могу сказать точно, Люсия будет наибольшим объектом внимания

0
zjkjt
5
Pavlissimus

Расшифровываю: релизное состояние GTA6 будет преследовать вас всю оставшуюся жизнь.

4
kurskiy
GRAND THEFT AUTO 6 станет моментом, который вы запомните навсегда

Геймеры ужаснутся, увидев ее? :)

1
kotasha

Ну и что, игру всё равно скрывают дату выходу, а когда выйдет то опять растянут игру на 3 поколения а то и больше, ну и купите ещё по несколько раз.

0
DeathCold

Скорее договорились с ним о пиаре, тогда как на самом деле, никакую игру он не видел. Ну, может какой арт к игре, или ему что-нибудь рассказали. А все эти его слова, скорее всего, просто пиар.

0
Саня Цукино Усаги

Ребят, а я вчера пиво с Сэмом Хаузером пил

0
Best wacker

а что там запомнить навсегда т можно?
типа графика какая реалистичная? или онлайн доильии денег из GTA6?)

-1
Anefion

Видели мы слив: ничего особенного.

-10
ivan41kds

по альфе судить такое себе

10
SomeMark ivan41kds

то даже не альфа, а какой-то из очень ранних билдов для разрабов, но экспертам с ПГ пофиг, они авторитетно скажут что там хреново всё

3
KtoTo12

Чел, это даже не альфа версия, судить ещё рано

0