Вот как должен был выглядеть ремастер! Энтузиаст показал обновленный GTA San Andreas на Unreal Engine 5

Именитая студия Rockstar Games несколько лет назад выпустила официальное переиздание культовой трилогии GTA с обновленной графикой и улучшениями. Для многих игроков эта версия игры должна была стать отличной возможностью для повторного прохождения Grand Theft Auto 3, Grand Theft Auto: Vice City и Grand Theft Auto: San Andreas на современном железе, однако качество ремастеров повергло в шок даже самых преданных фанатов. Энтузиаст под ником flames per second поделился с сообществом своим взглядом на обновленную версию GTA San Andreas, тем самым показав, каким бы мог быть ремастер.

Пользователь опубликовал ролик, в котором демонстрирует концепт GTA San Andreas на базе графического движка Unreal Engine 5. Проект повторяет уникальный стиль оригинальной игры 2004 года, при этом добавляя в него современные технологии. Визуально фанатская разработка выглядит намного лучше, чем официальный ремастер игры даже после нескольких лет обновлений.

GTA San Andreas на Unreal Engine 5 страдает лишь от дальности прорисовки и низкой подгрузки текстур, однако это лишь концепт, созданный одним человеком. По словам автора, с производственной мощностью современной игровой студии он бы мог в кратчайшие сроки создать полноценный ремастер игры с использованием нового движка, устранив подобные дефекты. Из-за возможного нарушения авторских прав flames per second не берется за реализацию данной идеи, также он не собирается публиковать в открытый доступ свой концепт. Энтузиаст рекомендует использовать моды для Grand Theft Auto: The Trilogy - The Definitive Edition, которые способны хотя бы частично исправить проблемы сборника.