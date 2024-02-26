Вот как должен был выглядеть ремастер! Энтузиаст показал обновленный GTA San Andreas на Unreal Engine 5

Именитая студия Rockstar Games несколько лет назад выпустила официальное переиздание культовой трилогии GTA с обновленной графикой и улучшениями. Для многих игроков эта версия игры должна была стать отличной возможностью для повторного прохождения Grand Theft Auto 3, Grand Theft Auto: Vice City и Grand Theft Auto: San Andreas на современном железе, однако качество ремастеров повергло в шок даже самых преданных фанатов. Энтузиаст под ником flames per second поделился с сообществом своим взглядом на обновленную версию GTA San Andreas, тем самым показав, каким бы мог быть ремастер.
Пользователь опубликовал ролик, в котором демонстрирует концепт GTA San Andreas на базе графического движка Unreal Engine 5. Проект повторяет уникальный стиль оригинальной игры 2004 года, при этом добавляя в него современные технологии. Визуально фанатская разработка выглядит намного лучше, чем официальный ремастер игры даже после нескольких лет обновлений.
GTA San Andreas на Unreal Engine 5 страдает лишь от дальности прорисовки и низкой подгрузки текстур, однако это лишь концепт, созданный одним человеком. По словам автора, с производственной мощностью современной игровой студии он бы мог в кратчайшие сроки создать полноценный ремастер игры с использованием нового движка, устранив подобные дефекты. Из-за возможного нарушения авторских прав flames per second не берется за реализацию данной идеи, также он не собирается публиковать в открытый доступ свой концепт. Энтузиаст рекомендует использовать моды для Grand Theft Auto: The Trilogy - The Definitive Edition, которые способны хотя бы частично исправить проблемы сборника.
Кожу вазелином специально намазали, что бы как настоящий ремейк выглядело?)
Да местами бликует совсем странно.И жёлтый фильтр забыли )
Не понимаю, почему фанатские поделки выглядят лучше чем официальные ремастеры крупных много миллиардных студий, в какой момент игровая индустрия свернула не туда???
Ровно в тот самый момент, когда игры начали приносить создателям большие деньги, и на это обратили внимание петухи с ещё бОльшим количеством денег в кошельке. Тут классика всего человечества - как только какая-то идея начинает приносить прибыль, прибегают те, кто делает из этой классной идеи полное гoвно для выкачки денег с потребителей.
Нанимают индусов на самую низкую зп, те делают заказ строго в рамках обязанностей - на игру им пофиг. Фанаты же делают с душой. Некоторые студии охотятся на таких мододелов чтобы включить их в свой штат - старые проджекты, лариан, валв, старые Дайс, но к сожалению таких студий и их продуктов мало, либо их уже стало.
Это движок пятой части, на стрельбу посмотрите, как раненые мобы отстреливаются лежа с анимациями из гта5
может это из слитого сорскода сделано
там и тачки прямиком из 5 ассеты все.
Это ремейк.
ничего нового
Поведение машин лучше, чем в кибербаге2077
У индусов, которым на аутсорс игру отдали, вряд ли был бюджет в 100 миллионов долларов
Да не особо прям
Вот вот! А не то что они представили, ещё и бабла захотели срубить ни чего не делая толком ))))
Вот это я понимаю ремастер, даже поиграть захотелось в такой. А не тот пластилиновый что вышел в виде трилогии в 2021г.