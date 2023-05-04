В новом ролике Mechanics VoiceOver продолжают рассказывать про озвучку радио Grand Theft Auto: Vice City

Группа локализаций Mechanics VoiceOver представила новый ролик, рассказывающий про работу над озвучкой Grand Theft Auto: Vice City. На этот раз видео посвящено радио.
Ролик длится 11 минут и демонстрирует озвучку разговоров по радио. По словам команды, на гостью, радикальную феминистку Микаэлу Говинис, ушла масса времени и сил что касается перевода, студийной записи, сведение звука и даже монтаж этого ролика. В видео вы услышите голоса актрис Кристины Шерман (Алиса и Полина из "Зайчика / Tiny Bunny", Василиса из "Чёрной книги") и Юлии Яблонской. В целом в проекте уже задействовано 46 актёров и 18 актрис.
Вы уже посмотрели практически все аспекты, которые затрагивает разговорная речь в GTA, без перевода которой 90% контента игры проходит мимо игроков. Однако нам ещё есть что показать, и в сегодняшней нарезке вы сможете наконец-то узнать, в чём же вся соль разговорных радиостанций, объём слов которых превышает даже сюжетную линию (и вообще тянет на отдельную игру).
Я не понимаю смысла это старьё озвучивать, лучшеб Борду 3 озвучили.
Ты не поверишь, кому-то это нужно, деньги выдавали
Согласен со всеми. Зачем делать озвучку старых игр, есть много новых достойных проектов
Не перестаю удивляться, в 2023 году начать переводить ГТА ВС которой почти 20 лет, хотя более современные и технологичные, а главное более актуальные ГТА 4 и 5 так же без перевода( Конечно я люблю ВС, но последние номерные переиграть будет приятнее, графика всё таки.
Ещё и бабосы на это собирают(
"Ещё и бабосы на это собирают(" а что, актёры дубляжа и прочие должны работать за спасибо?
Хочешь GTA 4 или уж тем более GTA 5? Ну так принеси им 2 или больше миллиона рублей, сделают, там уже на Бусти во всю собирают деньги на San Andreas, и на SA требуется 1.800.00 рублей, а теперь представь сумму той же четверки или упаси боже пятёрки, где диалогов просто ТОННИЩА, Hogwarts Legacy курит в сторонке у GTA 4 и GTA 5, а у того же HL (пусть им занимаются не Механики) также сумма больше Миллиона, и да, стоит ли мне говорит что Четвёртой GTA прям совсем недавно исполнилось 15 лет а Пятой GTA в этом году исполнится 10 лет, а знаешь к чему я это? К тому что обе эти игры попадают в раздел СТАРЬЯ, а к чему больше всего придираются у Механиков? К тому что они озвучивают Старьё, скажешь что в GTA 4 или в GTA 5 до сих-пор играют? Я тебе больше скажу, в ту же Тройку до сих-пор также играют, к тому же этот перевод Вайса не только для оригинала, но и для Дефенетива который в конце этого Января вышел в Steam, то есть совсем чутка, но этот перевод всё ещё актуален.
Если в ВС столько работы, можно представить сколько СА озвучивать
ВОТ ИМЕННО