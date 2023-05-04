В новом ролике Mechanics VoiceOver продолжают рассказывать про озвучку радио Grand Theft Auto: Vice City ©

Группа локализаций Mechanics VoiceOver представила новый ролик, рассказывающий про работу над озвучкой Grand Theft Auto: Vice City. На этот раз видео посвящено радио.

Ролик длится 11 минут и демонстрирует озвучку разговоров по радио. По словам команды, на гостью, радикальную феминистку Микаэлу Говинис, ушла масса времени и сил что касается перевода, студийной записи, сведение звука и даже монтаж этого ролика. В видео вы услышите голоса актрис Кристины Шерман (Алиса и Полина из "Зайчика / Tiny Bunny", Василиса из "Чёрной книги") и Юлии Яблонской. В целом в проекте уже задействовано 46 актёров и 18 актрис.

Вы уже посмотрели практически все аспекты, которые затрагивает разговорная речь в GTA, без перевода которой 90% контента игры проходит мимо игроков. Однако нам ещё есть что показать, и в сегодняшней нарезке вы сможете наконец-то узнать, в чём же вся соль разговорных радиостанций, объём слов которых превышает даже сюжетную линию (и вообще тянет на отдельную игру).