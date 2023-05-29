Карточная игра с защитой башни Guardians of Holme выйдет на ПК в раннем доступе Steam 16 июня ©

Издатель инди-игр из Пекина (Китай) indienova и разработчик инди-игр из Чэнду (Китай) MossTech Studio объявили, что их карточная игра с защитой башни Guardians of Holme появится на ПК в раннем доступе Steam 16 июня 2023 года.

Guardians of Holme — это игра в жанре Tower Defense с элементами колодостроения и рогалика. Игроки должны использовать местность в своих интересах и формулировать оборонительную тактику, стратегически размещая мощные ловушки, чтобы отражать бесконечные волны врагов. По ходу игры игроки могут приобретать новые карты-ловушки, реликвии и улучшать существующие карты, улучшая свою колоду и позволяя им сражаться с более грозными врагами.

В далеком прошлом Король Демонов, чуть не уничтоживший весь мир, был запечатан легендарным героем, а демоны были изгнаны на окраины цивилизации. Шло время, люди постепенно забывали об агонии и страданиях того периода. Однажды дремлющие демоны внезапно появились снова и направились к процветающему Королевскому городу, где находились круги защиты.

Перед лицом натиска демонических легионов игрок берет на себя роль опытного ремесленника из Холма, чтобы возглавить героических граждан королевства в защите своей родины. Игрок должен сочетать свою смекалку с разнообразными ловушками, чтобы удержать последнюю линию обороны королевства.

В версии Guardians of Holme с ранним доступом игроки могут испытать два разных стиля игры, выбирая между двумя персонажами, Сетом и Николь. Большое количество ловушек и артефактов делает каждую попытку уникальной. Сосредоточившись на максимизации урона от одной ловушки, используя смещающиеся ловушки, чтобы сталкивать врагов в ямы, или используя контрольно-пропускной пункт в синергии с местностью, игроки могут свободно разрабатывать свою собственную тактику.