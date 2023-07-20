Бесплатный многопользовательский шутер от первого лица Gundam Evolution прекратит свое существование 29 ноября, объявила компания-разработчик Bandai Namco Online.
Впервые Gundam Evolution был запущен для ПК через Steam 21 сентября 2022 года, а 30 ноября 2022 года - для PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4 и Xbox One. К моменту окончания обслуживания игра просуществует чуть более года на ПК и один год на консолях.
"С большой грустью мы объявляем о завершении Gundam Evolution", - говорится в сообщении исполнительного продюсера Кадзуя Маруямы (Kazuya Maruyama). "Мы хотели создать игру, которая объединила бы поклонников шутеров от первого лица и фанатов Gundam. Мы поставили перед собой задачу создать аутентичный шутер от первого лица Gundam, в который можно было бы играть по всему миру. К сожалению, мы пришли к выводу, что больше не можем предоставлять сервис, удовлетворяющий наших игроков".
Обновления продолжат выходить: 23 августа выйдет шестой сезон, который добавит нового юнита и две карты, а 25 октября - заключительный сезон, который добавит нового юнита и карту.
Какие же двуличные уроды работают в Обосрамко, каждый раз поражаюсь. Заказывают на аутсорсе у нищих студий хреновые игры с бюджетом в 100 йен - или даже просто за чашку испорченного риса - по известным IP и доят лохов (зачёркнуто) фанатов досуха, после чего быстренько сжигают все мосты - и по новой. Ладно хреновая устаревшая графика, ладно малое количество контента и постоянное его повторение, но они даже геймплей хотя бы более-менее интересным в принципе сделать не могут, так ещё и микротранзации пихают ну просто в каждую щель и под это затачивают все механики. Про типичные технические проблемы, особенно на релизе, и говорить не приходится. А если игра не f2p, так ещё и за 70 баксов, как за современный ААА - ммм, красота!
Нет бы хотя бы прямо и достойно признать факт того, что это именно их (чрезмерно скупых и в целом бесталанных) оплошность, так нет, как и любая "большая корпорация" (с) начинают уходить в обобщения, мол "Ну не повезло и не повезло, чего бубнить-то? И вообще это игроки тупые и не хавают те отходы которые мы им любезно предоставляем!"
И я даже знаю какая следующая игра будет закрыта ближе к осени/началу зимы и какая жиденько обделается в октябре. Недаром Обосрамковцы же! Искренне жаль всех, кто вложил в их конторку хотя бы доллар/рубль/йену.