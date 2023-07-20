Многопользовательский шутер от первого лица Gundam Evolution прекратит свое существование 29 ноября ©

Бесплатный многопользовательский шутер от первого лица Gundam Evolution прекратит свое существование 29 ноября, объявила компания-разработчик Bandai Namco Online.

Впервые Gundam Evolution был запущен для ПК через Steam 21 сентября 2022 года, а 30 ноября 2022 года - для PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4 и Xbox One. К моменту окончания обслуживания игра просуществует чуть более года на ПК и один год на консолях.

"С большой грустью мы объявляем о завершении Gundam Evolution", - говорится в сообщении исполнительного продюсера Кадзуя Маруямы (Kazuya Maruyama). "Мы хотели создать игру, которая объединила бы поклонников шутеров от первого лица и фанатов Gundam. Мы поставили перед собой задачу создать аутентичный шутер от первого лица Gundam, в который можно было бы играть по всему миру. К сожалению, мы пришли к выводу, что больше не можем предоставлять сервис, удовлетворяющий наших игроков".

Обновления продолжат выходить: 23 августа выйдет шестой сезон, который добавит нового юнита и две карты, а 25 октября - заключительный сезон, который добавит нового юнита и карту.