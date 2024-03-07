Создатели Hades 2 подтвердили, что игра не потребует знакомства с первой частью

Hades 2 выйдет в раннем доступе в апреле-июне этого года и в неё можно будет погрузиться без знания оригинальной roguelike-игры.

В честь того, что оригинальная Hades выходит на iOS через Netflix в конце этого месяца, портал JovemNerd побеседовал с главой студии Supergiant и режиссером Hades 2 Грегом Касавиным о грядущем сиквеле.

По словам геймдиректора, Hades 2 находится в разработке уже около трех лет, что практически означает, что производство началось вскоре после выхода Hades в 2020 году. Кроме того, Касавин подтвердил, что Hades 2 выйдет в раннем доступе на PC в период с апреля по июнь 2024 года.

Глава Supergiant также сообщил, что вам не обязательно играть в оригинальную Hades, чтобы насладиться грядущим сиквелом. Да, это прямой сиквел, опирающийся на элементы первой игры, говорит Касавин, но Hades 2 все же разрабатывается как самостоятельное приключение.

Для тех, кто еще не знает, первый Hades рассказывал историю Загрея, сына Аида, в его многочисленных попытках выбраться из подземного мира и тени своего отца. В центре внимания Hades 2 окажется новая героиня Мелиноя, которая прокладывает себе путь через полчища врагов с помощью даров греческих богов из первой игры.

На данный момент Hades 2 только подтверждена для запуска в раннем доступе на ПК через Steam и Epic Games Store.