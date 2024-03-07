Создатели Hades 2 подтвердили, что игра не потребует знакомства с первой частью

Hades 2 выйдет в раннем доступе в апреле-июне этого года и в неё можно будет погрузиться без знания оригинальной roguelike-игры.
В честь того, что оригинальная Hades выходит на iOS через Netflix в конце этого месяца, портал JovemNerd побеседовал с главой студии Supergiant и режиссером Hades 2 Грегом Касавиным о грядущем сиквеле.
По словам геймдиректора, Hades 2 находится в разработке уже около трех лет, что практически означает, что производство началось вскоре после выхода Hades в 2020 году. Кроме того, Касавин подтвердил, что Hades 2 выйдет в раннем доступе на PC в период с апреля по июнь 2024 года.
Глава Supergiant также сообщил, что вам не обязательно играть в оригинальную Hades, чтобы насладиться грядущим сиквелом. Да, это прямой сиквел, опирающийся на элементы первой игры, говорит Касавин, но Hades 2 все же разрабатывается как самостоятельное приключение.
Для тех, кто еще не знает, первый Hades рассказывал историю Загрея, сына Аида, в его многочисленных попытках выбраться из подземного мира и тени своего отца. В центре внимания Hades 2 окажется новая героиня Мелиноя, которая прокладывает себе путь через полчища врагов с помощью даров греческих богов из первой игры.
На данный момент Hades 2 только подтверждена для запуска в раннем доступе на ПК через Steam и Epic Games Store.
Я больше жду наверное музыку из игры, чем саму игру. Во всех проектах разработчиков звучат просто шикарные треки Darren Korb))
И как обычно это манипуляция, потому что будет множество отсылок на первую часть и не игравшие просто пропустят большой пласт игры.
Ахах помница про алан вейк2 так же говорили. А там в итоге не то что в первый алан вейк обязательно было играть ,так еще и хорошо знать лор контрол. Без этого ты вообще не понимаешь что в игре происходит.
Странная боязнь издателей и разрабов, что из за цифры 2, новые игроки не купят игру. Даже тот же суицид сквад показал, что люди охотно идут покупать старые части при выходе новой. Мне кажется им стоит просто продумать правильную рекламную компанию. А не пытаться обманывать игроков(хотя это дешевле).