Российская головоломка "День Ханны" вышла на персональных компьютерах

Отечественная игровая индустрия пополнилась новым ярким проектом: студия Watt представила свою приключенческую головоломку «День Ханны». Новинка уже доступна для приобретения как на VK Play, так и в Steam, открывая двери в мир пространственных загадок.

В центре повествования — юная Ханна, чья музыкальная страсть наталкивается на непонимание родителей. Однако девушка не сдаётся и решает доказать, что сила воображения способна не только преодолеть семейные разногласия, но и буквально свернуть горы. Движимая этой целью, героиня отправляется на поиски единомышленников, вооружившись тремя уникальными способностями.

Во-первых, Ханна может передвигаться на скейте по потолку, бросая вызов гравитации. Во-вторых, она способна перемещать элементы локаций, словно кубики в гигантском конструкторе. И, наконец, наша героиня умеет наклонять игровой мир, меняя перспективу реальности. Эти необычные механики не только помогают Ханне в её путешествии, но и создают основу для головоломок, разгадывая которые, игроки будут чувствовать себя настоящими властелинами пространства.

Примечательно, что команда Watt Studio — не новички в мире визуальных искусств. До создания «Дня Ханны» они успели зарекомендовать себя в сфере компьютерной графики для российского кинематографа. Этот богатый опыт, несомненно, нашёл применение в их дебютном игровом проекте.

Для тех, кто заинтересовался игрой, есть приятный бонус: в настоящее время «День Ханны» можно приобрести со скидкой всего за 392 рубля.