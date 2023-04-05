Симулятор потерпевшего кораблекрушение Havendock выйдет в раннем доступе Steam в конце апреля ©

В Havendock вы строите поселение посреди океана — мирное убежище для себя и многих других людей, потерпевших кораблекрушение. Но в отличие от большинства градостроителей, в Havendock вы герой - единственный изобретатель и лидер сообщества. Начните собирать коряги и получать питьевую воду. Начните заниматься сельским хозяйством, выращивайте свои ресурсы, готовьте вкусные блюда. И события будут быстро обостряться. Однажды вы можете оказаться на подводной лодке, исследующей морское дно, или на ракете, взлетающей в небо, пока ваши поселенцы… веселятся на танцполе.

Несмотря на ваше затруднительное положение, игра не столько о выживании. Те, кому понравился Havendock, описывают опыт, подобный дзен, когда они могут сидеть сложа руки, глубоко дышать и играть в своём собственном ритме.

Yeo Ying Zhi, также известный как YYZ, работал над игрой в одиночку, но при большой поддержке сообщества Havendock. Игроки, собравшиеся на официальном дискорде Havendock, вдохновляют YYZ на всевозможные сумасшедшие направления.

Проект уже привлек более 100 000 игроков, поигравших в демоверсию, а также популярных стримеров, полюбивших игру. И YYZ, и независимый издатель Havendock, Different Tales, надеются, что при поддержке фанатов они смогут продолжать расширять и улучшать контент игры.

Havendock появится в раннем доступе Steam 20 апреля. Вы уже можете подписаться на игру в Steam, добавить ее в свой список желаний и попробовать демо-версию.