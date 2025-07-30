В новом трейлере Hell is Us показали таинственные подземелья

Всего за несколько недель до выхода долгожданной игры Hell is Us представлено новое игровое видео с системой подземелий с комментариями креативного и арт-директора Джонатана Жака-Беллете.
Сюжет Hell is Us разворачивается в Хадее, вымышленной стране, охваченной кровопролитной гражданской войной. Эта отшельническая страна хранит таинственное прошлое и является домом для древних, забытых подземелий, которые игрокам предстоит исследовать, чтобы продвинуться в своих поисках и раскрыть тайны странных событий, происходящих в этом регионе.
Подземелья не являются побочным контентом, а являются неотъемлемой частью приключения, предоставляя игрокам ключи к пониманию глубокой истории Хадеи и предлагая запоминающиеся игровые моменты и испытания.
Каждое подземелье уникально своей атмосферой, испытаниями и смыслом. Они требуют от игроков различных навыков: взаимодействия и внимательного наблюдения за окружением, логического мышления и, прежде всего, сражений с многочисленными врагами, встречающимися на пути. Более того, каждое из подземелий завершается финальным, напряжённым противостоянием, ведущим к откровениям, проливающим свет на мучительное прошлое этого отдалённого уголка мира.
Hell is Us выйдет 4 сентября 2025 года. на PlayStation 5, Xbox Series X|S и ПК (Steam, Epic Games Store) и в настоящее время доступна для предварительного заказа на всех этих платформах.
игра интересная обязательно буду играть,конечно враги мне не нравятся но ничего не поделать,в остальном все хорошо
да вот тоже, кажется что именно враги, как-то выбиваются на фоне общего тона игры
боже какие какакахи сейчас делают.
Я не жду, что эта игра будет шедевром или даже просто хорошей. Не смотря на то, что у игры связи с ААА студией, да ещё и директор Rogue Factor бывший работяга по визуалу DeusEx. Всё таки у игры стоит странная цена в Стиме, в современных реалиях 7k -гейминга это настораживает.
Судя по демо - очень дёшево и шедевра ждать не стоит. ИМХО
Интересно, мод на карту в 1й же день выпустят или во 2й?
погамаем
Непонятно с кем он там дерётся)
Огнестрел в игре есть? Ну или варианты?
Ну, демка вроде бы не плохой получалась. Графон, оптимизон есть. А вот, что будет представлять сюжетка в полной версии.... 🤔 // Nvidia Power