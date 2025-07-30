В новом трейлере Hell is Us показали таинственные подземелья

Всего за несколько недель до выхода долгожданной игры Hell is Us представлено новое игровое видео с системой подземелий с комментариями креативного и арт-директора Джонатана Жака-Беллете.

Сюжет Hell is Us разворачивается в Хадее, вымышленной стране, охваченной кровопролитной гражданской войной. Эта отшельническая страна хранит таинственное прошлое и является домом для древних, забытых подземелий, которые игрокам предстоит исследовать, чтобы продвинуться в своих поисках и раскрыть тайны странных событий, происходящих в этом регионе.

Подземелья не являются побочным контентом, а являются неотъемлемой частью приключения, предоставляя игрокам ключи к пониманию глубокой истории Хадеи и предлагая запоминающиеся игровые моменты и испытания.

Каждое подземелье уникально своей атмосферой, испытаниями и смыслом. Они требуют от игроков различных навыков: взаимодействия и внимательного наблюдения за окружением, логического мышления и, прежде всего, сражений с многочисленными врагами, встречающимися на пути. Более того, каждое из подземелий завершается финальным, напряжённым противостоянием, ведущим к откровениям, проливающим свет на мучительное прошлое этого отдалённого уголка мира.

Hell is Us выйдет 4 сентября 2025 года. на PlayStation 5, Xbox Series X|S и ПК (Steam, Epic Games Store) и в настоящее время доступна для предварительного заказа на всех этих платформах.