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Hell is Us 04.09.2025
Экшен, Адвенчура, От третьего лица
7.4 103 оценки

В новом трейлере Hell is Us показали таинственные подземелья

monk70 monk70

Всего за несколько недель до выхода долгожданной игры Hell is Us представлено новое игровое видео с системой подземелий с комментариями креативного и арт-директора Джонатана Жака-Беллете.

Сюжет Hell is Us разворачивается в Хадее, вымышленной стране, охваченной кровопролитной гражданской войной. Эта отшельническая страна хранит таинственное прошлое и является домом для древних, забытых подземелий, которые игрокам предстоит исследовать, чтобы продвинуться в своих поисках и раскрыть тайны странных событий, происходящих в этом регионе.

Подземелья не являются побочным контентом, а являются неотъемлемой частью приключения, предоставляя игрокам ключи к пониманию глубокой истории Хадеи и предлагая запоминающиеся игровые моменты и испытания.

Каждое подземелье уникально своей атмосферой, испытаниями и смыслом. Они требуют от игроков различных навыков: взаимодействия и внимательного наблюдения за окружением, логического мышления и, прежде всего, сражений с многочисленными врагами, встречающимися на пути. Более того, каждое из подземелий завершается финальным, напряжённым противостоянием, ведущим к откровениям, проливающим свет на мучительное прошлое этого отдалённого уголка мира.

Hell is Us выйдет 4 сентября 2025 года. на PlayStation 5, Xbox Series X|S и ПК (Steam, Epic Games Store) и в настоящее время доступна для предварительного заказа на всех этих платформах.

31
10
Комментарии: 10
Ваш комментарий
WerGC

игра интересная обязательно буду играть,конечно враги мне не нравятся но ничего не поделать,в остальном все хорошо

6
Jesse Faden

да вот тоже, кажется что именно враги, как-то выбиваются на фоне общего тона игры

Master_Sex_2025

боже какие какакахи сейчас делают.

4
J a r v i s

Я не жду, что эта игра будет шедевром или даже просто хорошей. Не смотря на то, что у игры связи с ААА студией, да ещё и директор Rogue Factor бывший работяга по визуалу DeusEx. Всё таки у игры стоит странная цена в Стиме, в современных реалиях 7k -гейминга это настораживает.

2
Utki_na_start

Судя по демо - очень дёшево и шедевра ждать не стоит. ИМХО

Emperor77

Интересно, мод на карту в 1й же день выпустят или во 2й?

zangx

погамаем

SERgik 777

Непонятно с кем он там дерётся)

raspisnoy1

Огнестрел в игре есть? Ну или варианты?

Пользователь ВКонтакте

Ну, демка вроде бы не плохой получалась. Графон, оптимизон есть. А вот, что будет представлять сюжетка в полной версии.... 🤔 // Nvidia Power