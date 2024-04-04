Создатель Hellblade: Senua's Sacrifice больше не работает в Ninja Theory

Появилось несколько новых превью к игре Senua's Saga: Hellblade 2 от Ninja Theory, продолжению нашумевшей Hellblade: Senua's Sacrifice. В ней главная героиня Сенуа будет сражаться против тиранических сил, борясь со своей "тьмой". Интересно, что Тамим Антониадис, который был сценаристом и геймдиректором первой игры (и основателем студии), не участвует в проекте.
Антониадес больше не работает в Ninja Theory, как сообщил представитель Xbox в разговоре с Polygon. Хотя он работал над сиквелом на ранних стадиях, сейчас разработку возглавляют директор по окружению Дэн Этвелл, директор по спецэффектам Марк Слейтер-Танстилл и директор по аудио Дэвид Гарсия.
Пока что Senua's Saga: Hellblade 2 выглядит очень хорошо и обещает стать еще более жестоким путешествием для своего главного героя. Игра выходит 21 мая для Xbox Series X/S и PC в цифровом варианте.
Надеюсь, с игрой ничего не случится после его ухода. А то обычно это плохой знак.