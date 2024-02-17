Helldivers 2 обогнала Halo Infinite по количеству одновременных игроков в Steam

Кооперативный шутер Helldivers 2 не желает сбавлять обороты: недавно он превысил отметку в 250 000 одновременных игроков в Steam, и теперь, когда наступили выходные, как многие и ожидали, это число продолжает расти.
По данным SteamDB, новый пик одновременной игры Helldivers 2 в Steam составляет впечатляющие 276 364 игрока, а на момент написания статьи в игру играют 152 310 человек. Кстати, это означает, что шутер от Arrowhead Game Studios и Sony обогнал Halo Infinite по количеству одновременных игроков (272 586 игроков).
Учитывая тот факт, что мультиплеер Halo Infinite является free-to-play (в отличие от Helldivers 2), это впечатляет вдвойне. С другой стороны, игровая база Halo Infinite на ПК была разделена на несколько платформ: помимо Steam она была доступна через Windows Store и Game Pass, в то время как Helldivers 2 является эксклюзивом Steam, так что это еще один фактор, который стоит учитывать.
Helldivers 2 доступна на PS5 и PC.
Пох ))) абсолютно
Кто мне обьяснит фишку этой игры?
Воздержусь от своего мнения по поводу этой игры, а то будет -10000 минусов.
Но может кому то реально вкатило это. Будут аргументы, и возможно я рассматрю игру под другим углом.
Чего там объяснять, тем кто любит кооп игры, тот уже давно за игрой следит. В купе с диким экшеном, крутыми анимациями взрывов , рассыпающимися от пуль зверушками и роботами, все это даёт удовольствие от игры. Только главное здесь кооп игра, не любишь кооп игры лучше и не покупай удовольствия вряд ли получишь.
Ничесе ты ферзь, а пиццу тебе еще не заказать.)