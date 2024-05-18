В Fortnite анонсирован кроссовер с серией Fallout

Лихорадка Fallout бушует уже больше месяца, благодаря огромной популярности нашумевшего сериала на Amazon Prime. Мало того, что это вызвало новый интерес к играм Fallout от Bethesda, франшиза просачивается и в другие игры.
Так, Fortnite объявила о предстоящем кроссовере с Fallout. Подробности скудны, поэтому мы пока не знаем, что именно будет включать в себя кроссовер и когда его можно ожидать, но Epic Games подтвердила твитом и официальным иллюстрацией, что Fortnite скоро получит кроссовер с постапокалиптической RPG-франшизой.
Конечно, мы можем ожидать появления скинов на тему Fallout, а возможно, даже локаций на карте и пригодной для использования Силовой брони — хотя пока это лишь предположения.
Лучше б в Квэйк Чэмпионс добавили Паладина или Гуля.. там хоть мультивселенная Беседки какая-никакая.
А этот фортнайт прямо рекламная помойка для коллабов. че за сеттинг такой - непонятно.
Квейк пробивает дно, а Форточка во всех топах🤔
Тем более, кал лаба может быть по инициативе эпиков, которые всем направо и налево заносят чомоданы // Глеб Громов
Ну ты поиграй, вопросы отпадут
кто такой Глеб Громов?
Кто такой пользователь сайта? // Глеб Громов
да ну... не хочу играть в безликое нечто, куда за бабло что угодно добавляют.
Я люблю проработанные вселенные, где нет ничего лишнего, где каждая деталь служит повествованию. а бэкграунд "из всего" - это безвкусица.
В Fortnite и так в некотором роде есть непрекращающийся кроссовер с Fallout.