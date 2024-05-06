Игроки Helldivers 2 начинают масштабную операцию "Зачистка", чтобы вернуть игре положительный рейтинг в Steam

Всего за несколько дней популярный шутер Helldivers 2 от Arrowhead Game Studios и Sony получил десятки тысяч негативных отзывов в цифровом магазине Steam. Всему виной не слишком удачное решение издателя обязать игроков привязывать свой аккаунт PSN. Руководство Sony достаточно быстро признало свою ошибку и отменило глупое требование, однако многочисленные отрицательные отзывы у игры остались. Теперь сообщество геймеров идет навстречу разработчикам и объявляет масштабную операцию "Зачистка". Пользователи поставили перед собой цель вернуть Helldivers 2 положительные рейтинги.
О проведении операции изначально было объявлено игроками на официальном форуме Reddit, а через несколько минут оно было продублировано в социальных сетях и в сообществе Steam. Пользователи считают, что поскольку Sony отказалась от своего решения навязывания PSN в игре, игра не заслуживает такого огромного количества негативных отзывов. Игроки призывают всех, кто участвовал в акции протеста, изменить свои обзоры в Steam.
Всего за несколько часов игрокам удалось вернуть рейтинг игры до 51% положительных отзывов, однако им предстоит еще много работы. До скандального решения у Helldivers 2 было больше 80% положительных обзоров.
А зачем возвращать игре рейтинг еще до того как игра вернулась в продажу из ушедших стран. Что за фанбойство и вообще лучше оставить этот рейтинг как память для Сони и продолжать играть и наслаждаться игрой
По моему всё честно. Сони отменили спорное решение, пользователи отменяют своё спорное решение.
Нет не честно, для начала пусть Сони пройдут испытательный срок а потом игроки вернут рейтинг, а то такими темпами Сони ничего не мешает дать заднюю.
А у пользователей в чем спорное?
Так данная игра и студия-разраб. тут не причем. Они с самого начала были на стороне игроков. Можно занизить оценке какой нибудь Тусиме или годовару или что там еще принадлежит Сони?
Разрабы знали за полгода об обязательной привязке псн, прошлую новость почитай, просто решили прикрыть себя перед игроками....
Главное, слишком не спешить, кто знает, что там в планах у Sony дальше и что они будут делать
Тупость. Это должно остатся напоминанием как минимум месяц. А пока все по приказу, щас фанбойчикам еще и кость подкинут за послушание
Я ничего не писал и в игру не заходил)
Рано все же… надо было чтобы вернули 170 стран. Тогда можно было
Игроки Helldivers 2 начинают масштабную операцию "Переобувка"
Что такое "Береобувка"? М
Блин спасибо что обратил на это внимание, гребанные праздники я бухой в хлами, дай тебе Бог здоровья и счастья. (ща исправлю)
В данном случае это было бы справедливо, т.к. Сони прислушалась и откатила это требование, соответственно и большинство претензий к игре в рецензиях будет неактуально. Ну и кроме того, это было бы хорошей обратной связью для издателя - не поступайте по-свински и будет вам хороший рейтинг. Правда я бы еще дождался возвращение игры в продажу в те страны, откуда ее убрали. Но думаю сама Сони итак заинтересована это сделать как можно скорее.
В конце концов если Сони снова переобуется и опять попробует сделать нечто подобное - негативный оставить никогда не поздно будет, думаю во второй раз пользователи его уже окончательно проставят.
Без Лоха и жизнь плоха
Лох не мамонт
куда они возвращают? она в стиме недоступна...
пусть переобуваются обратно
F демократия
ну в Казахстане она есть уже
ВРОДЕ КАК, я точно не помню, но, ПО-МОЕМУ, отзывы можно оставлять(менять), даже если у тебя аккаунт с недостойной страной
Чета не вижу возможность купить в КЗ.
Нету, только что проверил...
казахстан в списке запрещеных стран
Ага, а потом Сони опять включат эту хрень.
Сперва пусть вернут продажу во все страны. И не плохо бы игровую компенсацию игрокам.
Не надо возвращать ей рейтинг. Все, эта протухла, оставьте как есть, как пример.
Ага и оптимизацию верните в игру пожалуйста, после ваших всратых патчей . . .
Игра более чем оптимизирована, пк себе обнови.
бозятьки обидели ребенка, теперь нада вернуть как было.
PSN отменили, но игру то в продажу не вернули
Победа не полная
так я думаю это Valve подчистили игру из своего магазина, она ж не работала бы в тех странах где нет PSN, а им не выгодно своих клиентов, то есть геймеров, скамить. Да и победа случилась не из-за отзывов, а из-за того что steam рефандил игру не смотря на сроки покупки и время в игре, рыночек порешал
Стим не просто рефанднул. Стим это сделал потому что издатель изменил правила, которые не позволяли людям играть. А для этого 2 часа и 14 дней после покупки не работают. Хоть полгода пусть пройдет после покупки и наиграно будет 1000 часов)))
Игроки придурки. Сони не полностью отменила сой косяк. И игру так и нельзя купить. А они уже бегут и отзывы на положительные менять начали.
Сколько раз Сони уже обманывала...
Сколько?