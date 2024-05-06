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Helldivers 2 08.02.2024
Экшен, Шутер, От третьего лица, Научная фантастика , Кооператив
8.7 974 оценки

Игроки Helldivers 2 начинают масштабную операцию "Зачистка", чтобы вернуть игре положительный рейтинг в Steam

Gutsz
Новости

Всего за несколько дней популярный шутер Helldivers 2 от Arrowhead Game Studios и Sony получил десятки тысяч негативных отзывов в цифровом магазине Steam. Всему виной не слишком удачное решение издателя обязать игроков привязывать свой аккаунт PSN. Руководство Sony достаточно быстро признало свою ошибку и отменило глупое требование, однако многочисленные отрицательные отзывы у игры остались. Теперь сообщество геймеров идет навстречу разработчикам и объявляет масштабную операцию "Зачистка". Пользователи поставили перед собой цель вернуть Helldivers 2 положительные рейтинги.

О проведении операции изначально было объявлено игроками на официальном форуме Reddit, а через несколько минут оно было продублировано в социальных сетях и в сообществе Steam. Пользователи считают, что поскольку Sony отказалась от своего решения навязывания PSN в игре, игра не заслуживает такого огромного количества негативных отзывов. Игроки призывают всех, кто участвовал в акции протеста, изменить свои обзоры в Steam.

Всего за несколько часов игрокам удалось вернуть рейтинг игры до 51% положительных отзывов, однако им предстоит еще много работы. До скандального решения у Helldivers 2 было больше 80% положительных обзоров.

16
35
Комментарии: 35
Ваш комментарий
Kamishini1993

А зачем возвращать игре рейтинг еще до того как игра вернулась в продажу из ушедших стран. Что за фанбойство и вообще лучше оставить этот рейтинг как память для Сони и продолжать играть и наслаждаться игрой

21
Anton Vasiljev

По моему всё честно. Сони отменили спорное решение, пользователи отменяют своё спорное решение.

3
potemkin2021 Anton Vasiljev

Нет не честно, для начала пусть Сони пройдут испытательный срок а потом игроки вернут рейтинг, а то такими темпами Сони ничего не мешает дать заднюю.

3
barabear Anton Vasiljev

А у пользователей в чем спорное?

2
sc257 potemkin2021

Так данная игра и студия-разраб. тут не причем. Они с самого начала были на стороне игроков. Можно занизить оценке какой нибудь Тусиме или годовару или что там еще принадлежит Сони?

0
barabear sc257

Разрабы знали за полгода об обязательной привязке псн, прошлую новость почитай, просто решили прикрыть себя перед игроками....

1
Twitch Stream Moments
16
Artery Kaulitz

Главное, слишком не спешить, кто знает, что там в планах у Sony дальше и что они будут делать

6
-zotik-

Тупость. Это должно остатся напоминанием как минимум месяц. А пока все по приказу, щас фанбойчикам еще и кость подкинут за послушание

Я ничего не писал и в игру не заходил)

5
aswer95

Рано все же… надо было чтобы вернули 170 стран. Тогда можно было

1
Destroited

Игроки Helldivers 2 начинают масштабную операцию "Переобувка"

5
sc257

Что такое "Береобувка"? М

1
Destroited sc257

Блин спасибо что обратил на это внимание, гребанные праздники я бухой в хлами, дай тебе Бог здоровья и счастья. (ща исправлю)

0
AceTheKing

В данном случае это было бы справедливо, т.к. Сони прислушалась и откатила это требование, соответственно и большинство претензий к игре в рецензиях будет неактуально. Ну и кроме того, это было бы хорошей обратной связью для издателя - не поступайте по-свински и будет вам хороший рейтинг. Правда я бы еще дождался возвращение игры в продажу в те страны, откуда ее убрали. Но думаю сама Сони итак заинтересована это сделать как можно скорее.

В конце концов если Сони снова переобуется и опять попробует сделать нечто подобное - негативный оставить никогда не поздно будет, думаю во второй раз пользователи его уже окончательно проставят.

1
1barac9U7ada7

Без Лоха и жизнь плоха

1
1barac9U7ada7

Лох не мамонт

1
DecentDisorder

куда они возвращают? она в стиме недоступна...

пусть переобуваются обратно

F демократия

1
RickeyIMBA

ну в Казахстане она есть уже

1
ckott4

ВРОДЕ КАК, я точно не помню, но, ПО-МОЕМУ, отзывы можно оставлять(менять), даже если у тебя аккаунт с недостойной страной

-1
Taicho RickeyIMBA

Чета не вижу возможность купить в КЗ.

0
barabear RickeyIMBA

Нету, только что проверил...

0
СладкийГопник Taicho

казахстан в списке запрещеных стран

0
Кей Овальд

Ага, а потом Сони опять включат эту хрень.

1
Et_alietum

Сперва пусть вернут продажу во все страны. И не плохо бы игровую компенсацию игрокам.

1
LethalApple

Не надо возвращать ей рейтинг. Все, эта протухла, оставьте как есть, как пример.

1
Brainstoun

Ага и оптимизацию верните в игру пожалуйста, после ваших всратых патчей . . .

0
Asmodeus_AGR

Игра более чем оптимизирована, пк себе обнови.

1
Bambillo132

бозятьки обидели ребенка, теперь нада вернуть как было.

0
BAZKIN

PSN отменили, но игру то в продажу не вернули
Победа не полная

0
GorryAttack

так я думаю это Valve подчистили игру из своего магазина, она ж не работала бы в тех странах где нет PSN, а им не выгодно своих клиентов, то есть геймеров, скамить. Да и победа случилась не из-за отзывов, а из-за того что steam рефандил игру не смотря на сроки покупки и время в игре, рыночек порешал

0
aswer95 GorryAttack

Стим не просто рефанднул. Стим это сделал потому что издатель изменил правила, которые не позволяли людям играть. А для этого 2 часа и 14 дней после покупки не работают. Хоть полгода пусть пройдет после покупки и наиграно будет 1000 часов)))

0
Lekan Trop

Игроки придурки. Сони не полностью отменила сой косяк. И игру так и нельзя купить. А они уже бегут и отзывы на положительные менять начали.

0
Gords
Обманешь меня раз - позор тебе. Обманешь меня дважды - позор мне.

Сколько раз Сони уже обманывала...

-1
-zotik-

Сколько?

0