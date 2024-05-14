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Helldivers 2 08.02.2024
Экшен, Шутер, От третьего лица, Научная фантастика , Кооператив
8.7 1 025 оценок

Продажи Helldivers 2 превысили 12 млн копий

butcher69
Новости

Издатель Sony Interactive Entertainment и разработчик Arrowhead Game Studios объявили о том, что по данным на 5 мая, продажи Helldivers 2 превысили 12 млн копий.

Helldivers 2 вышла на PlayStation 5 и PC через Steam 8 февраля.

По словам временного генерального директора Sony Interactive Entertainment Хироки Тотоки, продажи Helldivers 2 превзошли рекорд, установленный God of War Ragnarok за тот же период после ее выхода в 2022 году.

Это самая крупная игра Sony Interactive Entertainment для ПК на сегодняшний день, и, будучи мультиплатформенным релизом, она также внесла значительный вклад в продажи и прибыль в четвертом квартале финансового года Sony Group Corporation, закончившегося 31 марта 2024 года.

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Комментарии: 3
Ваш комментарий
1barac9U7ada7

это до обязательной привязки psn или после

0
6363

В общем скорее всего.

0
ZAUSA

Наверное в Афганистане раскупили.)

-1