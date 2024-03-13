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Helldivers 2 08.02.2024
Экшен, Шутер, От третьего лица, Научная фантастика , Кооператив
8.5 437 оценок

В Helldivers 2 тихо добавили летающих жуков, но глава студии отказался признавать их появление: "Жуки не умеют летать"

butcher69
Новости

На этой неделе игра Helldivers 2 получила довольно важный патч, который значительно облегчает борьбу с некоторыми из самых неприятных врагов - Чарджеры и Желчные Титаны. Однако, помимо этого, разработчики из студии Arrowhead незаметно добавили нового врага — Терминида, которого придется искать над полем боя.

Сразу после выхода патча некоторые игроки удивленно обнаружили летающих Терминидов и опубликовали скриншоты на Reddit. Это стало довольно неожиданным сюрпризом, учитывая, что в официальных примечаниях к патчу о них не было ни слова.

Даже генеральный директор Arrowhead и креативный директор Helldivers 2, Йохан Пилестедт, не упустил возможности пошутить на этот счет, отправившись в Twitter с забавным сообщением. В своем твите он заявил:

До меня дошли слухи о летающих жуках в Helldivers 2. Я хочу официально опровергнуть эти абсурдные утверждения. Всем известно, что "жуки не умеют летать". И я не одинок в этом мнении. Министерство правды согласно с тем, что это пропаганда сочувствующих жукам, которые хотят запудрить мозги хорошим людям.

Shriekers, как их назвали, появляются только в определенных миссиях, где игрокам предстоит искать их логова. Однако стоит отметить, что эти враги не присутствуют во всех миссиях, и только в тех, где доступны соответствующие логова.

Появление Shriekers произошло всего через несколько дней после того, как сообщество Helldivers 2 разблокировало мехи. Это стало частью мета-нарратива игры, в котором игрокам предстоит освобождать планеты от различных угроз.

Helldivers 2 продолжает привлекать внимание игроков с момента выхода на PS5 и PC в прошлом месяце. Разработчики регулярно выпускают новый контент и патчи для балансировки игры. Она также стала одной из самых популярных игр в Steam вскоре после релиза, и по слухам, было продано около пяти миллионов копий на обеих платформах.

11
9
Комментарии: 9
Ваш комментарий
Hugemozg

Жуки и не летают, что абсурд, видимо эволюционировали:)))))

2
Richard Simons

ну конечно же жуки не умеют летать, за то он умеют плевать плазмой, жрать людей, вырывать котлованы....

2
antonborisov198

Да, божьи коровки такие: Ну да, ну да, пошли мы нахер.

0
kulikulikuli

Стоила бы косарь - можно было бы заценить. А так пусть тиранидов валят богачи за 5к.

-11
XDDRUS

Спасибо, что разрешил.

8
LUCIFER_AGGRESSOR

Для вас наверно тоже что-нибудь, не переживай

2
Pacaratos

3к Стим гифт стоит в онлайн магазинах

1
Alfred-Rus

я за 3ку позавчера взял, согласен дорого,но щяс на все цены конские,а игруля забавная.

0
RomanV87

Адепт совка, товарищ Сталин не одобряет игры, иди лучше забор покрась, или мешки потаскай, за тунеядство уголовная статья)))

0