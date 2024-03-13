В Helldivers 2 тихо добавили летающих жуков, но глава студии отказался признавать их появление: "Жуки не умеют летать"

На этой неделе игра Helldivers 2 получила довольно важный патч, который значительно облегчает борьбу с некоторыми из самых неприятных врагов - Чарджеры и Желчные Титаны. Однако, помимо этого, разработчики из студии Arrowhead незаметно добавили нового врага — Терминида, которого придется искать над полем боя.
Сразу после выхода патча некоторые игроки удивленно обнаружили летающих Терминидов и опубликовали скриншоты на Reddit. Это стало довольно неожиданным сюрпризом, учитывая, что в официальных примечаниях к патчу о них не было ни слова.
Даже генеральный директор Arrowhead и креативный директор Helldivers 2, Йохан Пилестедт, не упустил возможности пошутить на этот счет, отправившись в Twitter с забавным сообщением. В своем твите он заявил:
До меня дошли слухи о летающих жуках в Helldivers 2. Я хочу официально опровергнуть эти абсурдные утверждения. Всем известно, что "жуки не умеют летать". И я не одинок в этом мнении. Министерство правды согласно с тем, что это пропаганда сочувствующих жукам, которые хотят запудрить мозги хорошим людям.
Shriekers, как их назвали, появляются только в определенных миссиях, где игрокам предстоит искать их логова. Однако стоит отметить, что эти враги не присутствуют во всех миссиях, и только в тех, где доступны соответствующие логова.
Появление Shriekers произошло всего через несколько дней после того, как сообщество Helldivers 2 разблокировало мехи. Это стало частью мета-нарратива игры, в котором игрокам предстоит освобождать планеты от различных угроз.
Helldivers 2 продолжает привлекать внимание игроков с момента выхода на PS5 и PC в прошлом месяце. Разработчики регулярно выпускают новый контент и патчи для балансировки игры. Она также стала одной из самых популярных игр в Steam вскоре после релиза, и по слухам, было продано около пяти миллионов копий на обеих платформах.
Жуки и не летают, что абсурд, видимо эволюционировали:)))))
ну конечно же жуки не умеют летать, за то он умеют плевать плазмой, жрать людей, вырывать котлованы....
Да, божьи коровки такие: Ну да, ну да, пошли мы нахер.
Стоила бы косарь - можно было бы заценить. А так пусть тиранидов валят богачи за 5к.
Спасибо, что разрешил.
Для вас наверно тоже что-нибудь, не переживай
3к Стим гифт стоит в онлайн магазинах
я за 3ку позавчера взял, согласен дорого,но щяс на все цены конские,а игруля забавная.
Адепт совка, товарищ Сталин не одобряет игры, иди лучше забор покрась, или мешки потаскай, за тунеядство уголовная статья)))