Разработчик Helldivers 2 Arrowhead выпустил новый патч 1.000.102

Патч 1.000.102 касается скорости появления тяжелобронированных врагов-терминидов и возможности борьбы с ними. Эти изменения направлены на создание более сбалансированного игрового опыта.
Мы снизили частоту появления Чарджеров и Желчных Титанов на сложности 7 и выше. Кроме того, мы снизили риск появления Чарджеров и Желчных Титанов
Обновление также исправляет некоторые ошибки в пользовательском интерфейсе и проблемы, связанные со сбоями в игре.
Однако в Arrowhead подчеркнули, что это не уменьшило сложность Helldivers 2, а скорее изменило распределение типов врагов. Таким образом, игрокам следует ожидать, что с этого момента другие типы врагов будут появляться в большем количестве.
Это обновление последовало за выпуском первого патча баланса Helldivers 2, который вызвал некоторое недовольство в сообществе из-за увеличения сложности при уничтожении тяжелобронированных врагов.
Они делают как картофельные бароны, за место того чтобы делать всё оружие играбельным, они нерфят играбельное.
А баг с невозможностью добавить друга играющего на плойке, они исправили, или нафиг надо?