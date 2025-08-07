Выход Helldivers 2 на Xbox - инициатива Sony

Объявление о выходе Helldivers 2, популярного кооперативного шутера от Arrowhead Game Studios, на Xbox Series X|S застало многих врасплох, особенно учитывая, что это решение было принято самой Sony, ответственной за издание игры.

Генеральный директор Arrowhead Шамс Джорджани в ответ на благодарность за выход игры на Xbox ответил: «Это всё PlayStation. Передайте им свою благодарность!», отметив, что инициатива исходила от Sony.

Хотя окончательное решение было принято издателем, Джорджани подчеркнул, что команда Arrowhead полностью поддерживает эту идею.

Думаю, это одна из самых крутых вещей, которые они когда-либо делали. Они отлично справляются.

Helldivers 2 выйдет на Xbox Series X|S 26 августа 2025 года.