ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Helldivers 2 08.02.2024
Экшен, Шутер, От третьего лица, Научная фантастика , Кооператив
8.6 1 521 оценка

Выход Helldivers 2 на Xbox - инициатива Sony

monk70 monk70

Объявление о выходе Helldivers 2, популярного кооперативного шутера от Arrowhead Game Studios, на Xbox Series X|S застало многих врасплох, особенно учитывая, что это решение было принято самой Sony, ответственной за издание игры.

Генеральный директор Arrowhead Шамс Джорджани в ответ на благодарность за выход игры на Xbox ответил: «Это всё PlayStation. Передайте им свою благодарность!», отметив, что инициатива исходила от Sony.

Хотя окончательное решение было принято издателем, Джорджани подчеркнул, что команда Arrowhead полностью поддерживает эту идею.

Думаю, это одна из самых крутых вещей, которые они когда-либо делали. Они отлично справляются.

Helldivers 2 выйдет на Xbox Series X|S 26 августа 2025 года.

1
3
Комментарии: 3
Ваш комментарий
borsic

Ну и хорошо что выходит, игра кайф.

askazanov

А Сони не понятно чем вообще думает...

Юрий Пенкин

надеюсь проблем с доступам к серверам из рф не будет на боксе, или если на пк и плойке всё норм то и на боксе тоже не будет проблем?