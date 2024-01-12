tinyBuild рискует обанкротиться, если не сможет собрать достаточно средств

Компания tinyBuild, издатель игр Hello Neighbor, Punch Club и других, призвала своих акционеров одобрить экстренный сбор средств, назначенный на 22 декабря 2023 года. Если он не будет одобрен или не удастся собрать необходимую сумму, tinyBuild будет вынуждена объявить о банкротстве.



Собрать нужно 14 миллионов долларов, поскольку последние несколько лет были очень неудачными для компании, многие ключевые игры показали неудовлетворительные результаты, в частности, Hello Neighbor 2.



В июле прошлого года tinyBuild объявила, что отказывается от издания игр для сторонних разработчиков, после нескольких лет, в течение которых она, казалось, была в добром здравии, включая приобретение других издателей и важных объектов интеллектуальной собственности, таких как Bossa Studios. К сожалению, несколько неудачных запусков создали настоящие пропасти на счетах компании, которая теперь должна попытаться исправить ситуацию, если не хочет окончательно развалиться, прихватив с собой множество талантливых студий-разработчиков.