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Heretic's Fork 13.09.2023
6.4 5 оценок

Смесь симулятора менеджера и tower defense Heretic's Fork вышла в Steam

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GRAF_RAGE
Новости

Необычная игра на стыке нескольких жанров, Heretic's Fork, которая уже успела попасть в ТОП-50 демо-версий в рамках Steam Next Fest Heretic’s Fork добралась до релиза!

Игрокам предстоит взять на себя роль кадровика преисподней. Выбирайте тех, кто поможет держать в узде толпы грешников. Heretic's Fork представляет собой не просто симулятор, но и интересную вариацию Tower Defense с пошаговой "боевой системой" выполненной в видео карточек действий и построек. Нанятые рекруты - это, буквально, ваша защита от целых орд душ, разной степени испорченности.

Приятную пиксельную графику дополняет мрачный, атмосферный саундтрек, созданный Occams Laser (The Divine Trilogy), Gates of Chaos и Metalhonic.

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