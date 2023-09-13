Смесь симулятора менеджера и tower defense Heretic's Fork вышла в Steam

Необычная игра на стыке нескольких жанров, Heretic's Fork, которая уже успела попасть в ТОП-50 демо-версий в рамках Steam Next Fest Heretic’s Fork добралась до релиза!
Игрокам предстоит взять на себя роль кадровика преисподней. Выбирайте тех, кто поможет держать в узде толпы грешников. Heretic's Fork представляет собой не просто симулятор, но и интересную вариацию Tower Defense с пошаговой "боевой системой" выполненной в видео карточек действий и построек. Нанятые рекруты - это, буквально, ваша защита от целых орд душ, разной степени испорченности.
Приятную пиксельную графику дополняет мрачный, атмосферный саундтрек, созданный Occams Laser (The Divine Trilogy), Gates of Chaos и Metalhonic.