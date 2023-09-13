Смесь симулятора менеджера и tower defense Heretic's Fork вышла в Steam

В этой игре вы должны примерить на себя роль руководителя Ада. Вам необходимо расправляться с грешниками, строя адские башни с помощью карточной компьютерной системы. Эти башни помогут вам отбиваться от нескончаемых волн еретиков, которые хотят вас свергнуть.

Вы можете использовать разные карты, чтобы строить башни, улучшать их и активировать специальные способности. Каждый персонаж имеет свою уникальную колоду карт, которая подходит для разных стратегий игры.

Сделайте всё необходимое для того, чтобы стать самым жестоким и беспощадным демоном в истории подземного царства.