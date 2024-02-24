Комедийный шутер High On Life получит физическое издание для консолей

Компания Squanch Games откроет предварительные заказы на физические стандартные и коллекционные издания High On Life для PlayStation 5 и Xbox Series 27 февраля в магазинах Limited Run Games и IGN Store, объявила разработчик. Предзаказы будут закрыты 31 марта.
Физическое издание High On Life будет включать в себя как базовую игру, так и загружаемый контент High On Knife.
High On Life уже доступна для PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One и PC в Steam, Epic Games Store и Microsoft Store. Игра также доступна через Xbox Game Pass.