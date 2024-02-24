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High On Life 13.12.2022
Экшен, Шутер, От первого лица, Юмор
8.2 348 оценок

Комедийный шутер High On Life получит физическое издание для консолей

butcher69
Новости

Компания Squanch Games откроет предварительные заказы на физические стандартные и коллекционные издания High On Life для PlayStation 5 и Xbox Series 27 февраля в магазинах Limited Run Games и IGN Store, объявила разработчик. Предзаказы будут закрыты 31 марта.

Физическое издание High On Life будет включать в себя как базовую игру, так и загружаемый контент High On Knife.

High On Life уже доступна для PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One и PC в Steam, Epic Games Store и Microsoft Store. Игра также доступна через Xbox Game Pass.

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