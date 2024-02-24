Комедийный шутер High On Life получит физическое издание для консолей

Шутер от создателя «Рика и Морти».

Главный герой игры только окончил школу. У него нет ни работы, ни амбиций. Но однажды на Землю вторгается инопланетный картель, желающий поживиться за счёт человечества. Теперь нашему герою и команде харизматичных говорящих пушек предстоит стать самым смертоносным межгалактическим охотником за головами и дать отпор инопланетному картелю.

Вам предстоит путешествовать по различным биомам и локациям космоса, сражаться с гнусным Гармантусом и его бандой головорезов, собирать добычу и знакомиться с разнообразными персонажами.