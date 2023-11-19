Digital Foundry погрузилась в мир Hogwarts Legacy для Switch и рассказала о технической стороне проекта

В последнее время много внимания уделяется порту Hogwarts Legacy для Switch, и уже появилось несколько видеороликов с анализом его работы. И вот теперь экспертами по техническому анализу из Digital Foundry был опубликован анализ производительности игры и ее сравнение с другими версиями.

К сожалению, Digital Foundry пришла к выводу, что данная версия Hogwarts Legacy работает недостаточно хорошо для того, чтобы ее рекомендовать, хотя, по их мнению, "менее разборчивым игрокам" она все же может понравиться.

Было упрощено освещение, полностью убрана окклюзия и другие эффекты освещения в реальном времени

Множество объектов в окружении выглядит намного хуже, чем раньше, они были заменены или полностью удалены.

На расстоянии текстуры выглядят хорошо, но вблизи они не столь приятны.

В открытом мире значительно меньше листвы деревьев, ухудшено качество теней, расстояние прорисовки и анимация NPC.

Загрузочные экраны (15 секунд в некоторых областях и до 40 секунд в других) стали разделять некоторые участки открытого мира

В портативном режиме 720p, в ручном - 576p, без каких-либо других заметных урезаний для портативного режима

Максимальная частота кадров составляет 30 fps, но часто снижается до уровня 20 или ниже в зависимости от происходящего на экране

В целом, это довольно специфический, хотя и смело сделанный порт, предлагающий владельцам Switch одну из самых масштабных игр без необходимости играть в облаке, что вполне терпимо.