Digital Foundry погрузилась в мир Hogwarts Legacy для Switch и рассказала о технической стороне проекта

В последнее время много внимания уделяется порту Hogwarts Legacy для Switch, и уже появилось несколько видеороликов с анализом его работы. И вот теперь экспертами по техническому анализу из Digital Foundry был опубликован анализ производительности игры и ее сравнение с другими версиями.
К сожалению, Digital Foundry пришла к выводу, что данная версия Hogwarts Legacy работает недостаточно хорошо для того, чтобы ее рекомендовать, хотя, по их мнению, "менее разборчивым игрокам" она все же может понравиться.
- Было упрощено освещение, полностью убрана окклюзия и другие эффекты освещения в реальном времени
- Множество объектов в окружении выглядит намного хуже, чем раньше, они были заменены или полностью удалены.
- На расстоянии текстуры выглядят хорошо, но вблизи они не столь приятны.
- В открытом мире значительно меньше листвы деревьев, ухудшено качество теней, расстояние прорисовки и анимация NPC.
- Загрузочные экраны (15 секунд в некоторых областях и до 40 секунд в других) стали разделять некоторые участки открытого мира
- В портативном режиме 720p, в ручном - 576p, без каких-либо других заметных урезаний для портативного режима
- Максимальная частота кадров составляет 30 fps, но часто снижается до уровня 20 или ниже в зависимости от происходящего на экране
В целом, это довольно специфический, хотя и смело сделанный порт, предлагающий владельцам Switch одну из самых масштабных игр без необходимости играть в облаке, что вполне терпимо.