Hogwarts Legacy стала доступна на Nintendo Switch

Компания Warner Bros. Games объявила о выходе игры Hogwarts Legacy на Nintendo Switch, что делает ее доступной на всех современных платформах.

Hogwarts Legacy - это ролевая игра с открытым миром, в которой игрокам предстоит окунуться в мир волшебников 1800-х годов. Игрокам предстоит взять на себя роль студента, который владеет ключом к древней тайне, угрожающей миру волшебников.

В ходе игры игроки смогут выбирать, создавая себе союзников, сражаясь с темными волшебниками и посещая занятия. Многое в игре зависит от того, как игроки подходят к выполнению заданий. Кроме того, игрокам предстоит посещать занятия и создавать связи, а также выбирать способ взаимодействия с другими персонажами.

Ранее было подтверждено, что игра была продана в количестве более 12 млн. экземпляров по всему миру на всех платформах, что позволило заработать 850 млн. долл. за первые две недели после выхода.

Если вы пропустили эту игру, ознакомьтесь с нашим обзором.

Hogwarts Legacy также доступна на ПК, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One и Xbox Series X|S.