Новая версия мода для Hogwarts Legacy добавляет "безумную" графику, повышает производительность, устраняет заикания ©

Моддер SammiLucia выпустила новую версию своего мода Ultra+ для Hogwarts Legacy, который добавляет графический пресет «Безумие».

Мод Hogwarts Legacy Ultra+ включает глобальное освещение (вы можете выбрать либо RTGI, либо SSGI), добавляет воду с трассировкой лучей и улучшает графику для всей игры. Кроме того, он исправляет загрузку текстур, размытие, отключает Chroma DLL и увеличивает расстояние обзора и LOD.

Возможно, что здесь более интересно, так это улучшения производительности, которые этот мод привносит. Например, он исправляет неверные определения LOD в Хогсмиде и других местах, уменьшает использование памяти и повышает стабильность. Мало того, моддер переработал стример текстур, чтобы исправить заикания, и устранил некоторые проблемы с медленной загрузкой текстур.

В конечном итоге это означает, что с этим модом вы получите более плавную общую производительность, а также улучшенные визуальные эффекты.

Версия 8.0, вышедшая сегодня, добавляет настройку «Безумие» для тех, кто хочет опробовать воду с трассировкой лучей. Кроме того, она содержит ряд улучшений частоты кадров и позволяет создавать тени на расстоянии с трассировкой лучей. Также стоит отметить, что мод исправляет определения оригинального тумана и изменяет внешний вид тумана в нескольких местах.

Вы можете скачать эту последнюю версию мода Hogwarts Legacy Ultra+ здесь.