Новая версия мода для Hogwarts Legacy добавляет "безумную" графику, повышает производительность, устраняет заикания

Моддер SammiLucia выпустила новую версию своего мода Ultra+ для Hogwarts Legacy, который добавляет графический пресет «Безумие».
Мод Hogwarts Legacy Ultra+ включает глобальное освещение (вы можете выбрать либо RTGI, либо SSGI), добавляет воду с трассировкой лучей и улучшает графику для всей игры. Кроме того, он исправляет загрузку текстур, размытие, отключает Chroma DLL и увеличивает расстояние обзора и LOD.
Возможно, что здесь более интересно, так это улучшения производительности, которые этот мод привносит. Например, он исправляет неверные определения LOD в Хогсмиде и других местах, уменьшает использование памяти и повышает стабильность. Мало того, моддер переработал стример текстур, чтобы исправить заикания, и устранил некоторые проблемы с медленной загрузкой текстур.
В конечном итоге это означает, что с этим модом вы получите более плавную общую производительность, а также улучшенные визуальные эффекты.
Версия 8.0, вышедшая сегодня, добавляет настройку «Безумие» для тех, кто хочет опробовать воду с трассировкой лучей. Кроме того, она содержит ряд улучшений частоты кадров и позволяет создавать тени на расстоянии с трассировкой лучей. Также стоит отметить, что мод исправляет определения оригинального тумана и изменяет внешний вид тумана в нескольких местах.
Вы можете скачать эту последнюю версию мода Hogwarts Legacy Ultra+ здесь.
Хорошая работа! Почти полное отсутствие тумана - спорное решение. Но если без этого fps не стабилизировать, тогда ладно.
Уж туман точно не надо было трогать
возможно он просто не совместим с трассировкой или сломался в процессе моддинга.
в уе4 был такой костыль что полупрозрачные тени и тени в волюметрическом тумане были несовместимы с источниками света на базе ртх. чтоб это работало нужно было продублировать все источники света как под классический метод так и под ртх и то не факт что он будет физически работать в сборке игры.
но при этом туман не отпадает а просто просвечивает и в хогвартс легаси туман скорее всего проще сделан а не полноценный 3д туман сцены.
А есть сравнения с устранением заикания и повышения производительности или можно только как в Скайриме ходить по локам? У меня после последенго патча проблем почти не было, только в Хогвартсе.
Нужно больше шмотак!) Игра как была пустой так и останется
было бы итересна попробовать разогнать графон если в игру можно влезть движком и как в движке делать. самое наверно желательное это длинные тени на полной трассировке с тенями от облаков и фейковый направленный свет неба с супер размытыми тенями на трассировке.