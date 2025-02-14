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Home Sweet Home 26.09.2017
Ужасы, Инди, От первого лица
5.8 25 оценок

"Последний охотник на демонов" сражается с титанами в первом трейлере

Simple Jack

20 марта кинопрокатная компания «Атмосфера кино» выпустит в кинотеатрах страны новый экшен-хоррор «Последний охотник на демонов». Фильм представляет собой экранизацию хитовой видеоигровой хоррор-франшизы Home Sweet Home Rebirth, которая продалась более чем в миллионе экземпляров по всему миру и стала популярной на YouTube и Twitch.

В фильме сыграли Микеле Морроне («365 дней»), Уильям Моусли («Хроники Нарнии»), тайско-норвежская модель и актриса Урассая Спербунд («Брат года») и звезда к-поп/драмы Александр Ли («Школа Мурим»).

Древние врата открылись. И в наш мир хлынули полчища демонов во главе с неуязвимым титаном. Оказавшийся в эпицентре вторжения полицейский Джейк должен найти способ закрыть портал прежде, чем армия тьмы поглотит землю.

Он попадает в альтернативное царство во время смертельной перестрелки в торговом центре. С помощью таинственного монаха-послушника (Ли) Джейк должен наперегонки со временем спасти свою жену и помешать злому оккультисту Меку (Морроне) открыть врата ада.

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Комментарии: 8
Ваш комментарий
Александр Гоголев

Хахахаха вот и показали весь фильм. Уложились в 2 минут, молодцы.

8
Snake2105

Рен-тв и ТВ3 одобряет, не плохой трешачок будет, посмотреть можно но до уровня блокбастера далеко

2
BluntZebulon

Что-то на уровне нового Mortal Kombat, а может и ниже

1
vertehwost

Home Sweet Home Rebirth ? Это же симулятор хотьбы

0
ДЕНИСКА_омск

чё за убогий дешман, по мотивам популярной игры... чиво млин

0
gilian137

слабенько!
чисто бюджета не хватило

-1
5upZiro

Если Стетхем - это фантастика. То фантастика - это бред. Мой любимый бред про варп двигатели и спасение людей на далёких планетах от суперновой, астеройдов, злых ИИ и тому подобного.

-1
askazanov

Прикольно. Посмотрю.

-1