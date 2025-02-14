"Последний охотник на демонов" сражается с титанами в первом трейлере

20 марта кинопрокатная компания «Атмосфера кино» выпустит в кинотеатрах страны новый экшен-хоррор «Последний охотник на демонов». Фильм представляет собой экранизацию хитовой видеоигровой хоррор-франшизы Home Sweet Home Rebirth, которая продалась более чем в миллионе экземпляров по всему миру и стала популярной на YouTube и Twitch.

В фильме сыграли Микеле Морроне («365 дней»), Уильям Моусли («Хроники Нарнии»), тайско-норвежская модель и актриса Урассая Спербунд («Брат года») и звезда к-поп/драмы Александр Ли («Школа Мурим»).

Древние врата открылись. И в наш мир хлынули полчища демонов во главе с неуязвимым титаном. Оказавшийся в эпицентре вторжения полицейский Джейк должен найти способ закрыть портал прежде, чем армия тьмы поглотит землю.

Он попадает в альтернативное царство во время смертельной перестрелки в торговом центре. С помощью таинственного монаха-послушника (Ли) Джейк должен наперегонки со временем спасти свою жену и помешать злому оккультисту Меку (Морроне) открыть врата ада.