Ведьминский симулятор фермы Homestead Arcana выйдет 21 апреля ©

Игра Homestead Arcana выйдет на Xbox Series и PC через Steam и Microsoft Store 21 апреля, объявили издатель Skybound Games и разработчик Serenity Forge. Она также будет доступна через Xbox Game Pass.

В игре Homestead Arcana угрожающая сила, известная как Миазма, захватила землю, а остатки общества изгнаны в горы над облаками. Молодая ведьма-фермерша Билли отправляется в волшебное приключение вместе со своим знакомым котом Гекльберри, чтобы спасти землю для будущих поколений и исцелить мир. Игроки должны стать первопроходцами, выращивать и создавать заклинания, чтобы использовать природу для возрождения испорченного царства и раскрытия секретов Миазмы.