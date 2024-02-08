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Honkai: Star Rail 26.04.2023
Ролевая, Мультиплеер, Пошаговая, От третьего лица, Аниме
7.7 390 оценок

Авторы Honkai: Star Rail отпраздновали лунный Новый год атмосферной аниме-короткометражкой

butcher69
Новости

Разработчик Honkai: Star Rail - китайская компания HoYoverse, поэтому лунный Новый год имеет огромное значение в ее календаре. Неудивительно, что она решила отпраздновать его специальной аниме-короткометражкой.

В то время как игра была посвящена новой планете Пенакония с выходом версии 2.0, мы ненадолго возвращаемся в Лофу Сяньчжоу, чтобы увидеть новогоднее представление Сяньчжоу, под руководством мастера Гуншу в Святилище Возвышения.

Звезды представления - Гуйнайфен и Сушан, хотя все идет не совсем так, как было предсказано.

Однако с помощью Дэн Хэн и Цзин Юань все заканчивается успехом под пристальным вниманием других известных персонажей.

Будет интересно узнать, появятся ли подобные анимационные ролики для старшего и младшего братьев Honkai, Genshin Impact и Zenless Zone Zero.

Honkai: Star Rail доступна для PC, PS5, iOS и Android, и недавно мы узнали, что ее скачали уже 100 миллионов раз.

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Комментарии: 1
Ваш комментарий
Кей Овальд

Отличный мульт с кучей героев китайской планеты.

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