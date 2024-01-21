Авторы Honkai: Star Rail представили новую планету с помощью стильного рекламного мультфильма

В популярной пошаговой ролевой игре Honkai: Star Rail скоро появится новая локация - планета Пенакония, и сегодняшний трейлер как раз об этом.

Известная также как "Планета праздников", Пенакония, безусловно, выглядит довольно оживленной локацией, и видеоролик демонстрирует ее достопримечательности в несколько неожиданной манере. Вместо геймплея нам показывают рекламный мультфильм в ретро-стиле, который также кажется отсылкой к телешоу "Локи".

В мультфильме мы знакомимся с персонажем-талисманом по имени Часик, который рассказывает о некоторых локациях и достопримечательностях Пенаконии.

Кто бы мог подумать, что среди звёзд найдётся такое удивительное место: В этом месте все закрывают глаза, но ночью никто не может уснуть. В этом городе всё сияет золотом и роскошью, но богатство здесь считается не важнее грязи. Дорогие гости, добро пожаловать на Пенаконию! Следуйте за забавным проводником Часиком и отправляйтесь в захватывающее путешествие по уникальной планете сладких грёз!

Honkai: Star Rail уже доступна на PC, PS5, iOS и Android.