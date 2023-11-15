на главную
об игре
Honkai: Star Rail 26.04.2023
7.7 358 оценок

Новые персонажи, локации и задания - вышло обновление 1.5 для Honkai: Star Rail

Gutsz
Новости

Бесплатная пошаговая игра Honkai: Star Rail от miHoYo была обновлена до версии 1.5. Вместе с ожидаемыми исправлениями и улучшениями, свежий патч также приносит новый контент. Теперь игроки смогут исследовать Сад Безмятежности, добавить в свой отряд трех новых персонажей, а также начать прохождение дополнительных заданий.

Как сообщается, в патче 1.5 для Honkai: Star Rail была продолжена цепочка заданий "Освоение Лофу Сяньчжоу: Лисья история о привидениях". Игрокам предстоит столкнуться с потусторонними силами и одолеть демонов. В этом приключении появится возможность поближе познакомиться с Хохо, которая стала играбельной героиней вместе с другими персонажами. В Honkai: Star Rail появились Аргенти и Ханья.

Содержание обновления 1.5:

  • Новая локация — Сад безмятежности.
  • Новые персонажи — Хохо, Аргенти и Ханья.
  • Новые Световые конусы — "Ночь страха", "Остановись, мгновенье" и "Эй, я здесь".
  • Миссия компаньона «Ночь космических галлюцинаций»
  • События — "Лисья история о привидениях", "Турнир выдающихся талантов Камнеграда" и "Подарок кометы".
  • В испытаниях Мира 8 Виртуальной вселенной Первопроходцы смогут обменять энергию Освоения или ключи погружения на Планарные украшения «Земля грёз Пенакония» и «Небесный фронт Глатирамер» в наградах погружения.
  • Добавлены новые сообщения персонажей.
  • Добавлены миссии от Пом-Пом.
  • Добавлены новые голосовые реплики для некоторых персонажей. Новые голосовые реплики могут звучать при вступлении в отряд, при возвышении, при достижении максимального уровня, при активации Следов, при активации Эйдолонов и открытии сундуков.
  • Добавлена возможность сортировки по названиям при просмотре Световых конусов в инвентаре.
  • Добавлены новые достижения, предметы для чтения, расходные предметы и записи для фонографа.
  • Обновлены товары в некоторых магазинах NPC на Сяньчжоу.
  • Добавлены новые стикеры для бесед.
  • Добавлены новые фотографии на фотостену в комнате Март 7. Первопроходцы могут увидеть их после завершения продолжения Освоения.
  • И другие улучшения.

Из-за технического обслуживания серверов игры во время обновления всем игрокам, достигшим уровня Освоения 4, будет выдана компенсация в размере x600 Звёздного нефрита.

4
3
Комментарии: 3
Ваш комментарий
rewgerg43252

Новые лутбоксы, новые батлпассы, новые бустеры, новый гринд.
Да и вообще, что эта денежная доилка делает в новостях игрового сайта?

-2
Ain Grimm

А ты вообще играл в эту игру? Или просто клоуном подрабатываешь?

Это игра далека от слово гриндинка.

Что касается доната, то без него легко играется. Он есть, но не обязателен.

Ни разу в этой игре - не донатил и не гриндел, и спокойно прохожу все квесты и ивенты.

Так же вопрос - почему животное, которое даже не играя в игру, сидит в коментах и обсирает игру на пустом месте?

-2
saiditsme Ain Grimm

Потому что это не игра, а ховно?

0