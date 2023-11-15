Новые персонажи, локации и задания - вышло обновление 1.5 для Honkai: Star Rail

Бесплатная пошаговая игра Honkai: Star Rail от miHoYo была обновлена до версии 1.5. Вместе с ожидаемыми исправлениями и улучшениями, свежий патч также приносит новый контент. Теперь игроки смогут исследовать Сад Безмятежности, добавить в свой отряд трех новых персонажей, а также начать прохождение дополнительных заданий.

Как сообщается, в патче 1.5 для Honkai: Star Rail была продолжена цепочка заданий "Освоение Лофу Сяньчжоу: Лисья история о привидениях". Игрокам предстоит столкнуться с потусторонними силами и одолеть демонов. В этом приключении появится возможность поближе познакомиться с Хохо, которая стала играбельной героиней вместе с другими персонажами. В Honkai: Star Rail появились Аргенти и Ханья.

Содержание обновления 1.5:

Новая локация — Сад безмятежности.

Новые персонажи — Хохо, Аргенти и Ханья.

Новые Световые конусы — "Ночь страха", "Остановись, мгновенье" и "Эй, я здесь".

Миссия компаньона «Ночь космических галлюцинаций»

События — "Лисья история о привидениях", "Турнир выдающихся талантов Камнеграда" и "Подарок кометы".

В испытаниях Мира 8 Виртуальной вселенной Первопроходцы смогут обменять энергию Освоения или ключи погружения на Планарные украшения «Земля грёз Пенакония» и «Небесный фронт Глатирамер» в наградах погружения.

Добавлены новые сообщения персонажей.

Добавлены миссии от Пом-Пом.

Добавлены новые голосовые реплики для некоторых персонажей. Новые голосовые реплики могут звучать при вступлении в отряд, при возвышении, при достижении максимального уровня, при активации Следов, при активации Эйдолонов и открытии сундуков.

Добавлена возможность сортировки по названиям при просмотре Световых конусов в инвентаре.

Добавлены новые достижения, предметы для чтения, расходные предметы и записи для фонографа.

Обновлены товары в некоторых магазинах NPC на Сяньчжоу.

Добавлены новые стикеры для бесед.

Добавлены новые фотографии на фотостену в комнате Март 7. Первопроходцы могут увидеть их после завершения продолжения Освоения.

И другие улучшения.

Из-за технического обслуживания серверов игры во время обновления всем игрокам, достигшим уровня Освоения 4, будет выдана компенсация в размере x600 Звёздного нефрита.