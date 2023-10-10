Новый трейлер Honkai Star Rail посвятили мечнице Цзинлю ©

Версия Honkai: Star Rail для PS5 выходит завтра, вместе с версией 1.4 на всех платформах, и еще один привлекательный персонаж для гачи уже готов к нападению.

Речь идет о Цзинлю, о которой уже давно говорят как о ключевом персонаже сюжета. Несомненно, она произведет фурор среди фанатов, попутно убив немало кошельков.

Она - пятизвездочный ледяной персонаж, идущий по пути Разрушения, и сердца многих фанатов станут ее первыми жертвами.

Ее озвучивают AmaLee на английском и Houko Kuwashima на японском, актриса озвучивания звездного уровня, известная по многочисленным популярным ролям, таким как Касуми в Dead or Alive, Юрика Мисумару в Martian Successor Nadesico, Юки Мори в недавнем аниме Space Battleship Yamato и многим, многим другим.

Неудивительно, что в HoYoverse задействованы большие силы.

Версия для PS5 дополнит версию для ПК, которая уже доступна через отдельный клиент или в Epic Games Store, а также мобильные версии для iOS и Android,