Новый трейлер Honkai Star Rail посвятили мечнице Цзинлю

Версия Honkai: Star Rail для PS5 выходит завтра, вместе с версией 1.4 на всех платформах, и еще один привлекательный персонаж для гачи уже готов к нападению.
Речь идет о Цзинлю, о которой уже давно говорят как о ключевом персонаже сюжета. Несомненно, она произведет фурор среди фанатов, попутно убив немало кошельков.
Она - пятизвездочный ледяной персонаж, идущий по пути Разрушения, и сердца многих фанатов станут ее первыми жертвами.
Ее озвучивают AmaLee на английском и Houko Kuwashima на японском, актриса озвучивания звездного уровня, известная по многочисленным популярным ролям, таким как Касуми в Dead or Alive, Юрика Мисумару в Martian Successor Nadesico, Юки Мори в недавнем аниме Space Battleship Yamato и многим, многим другим.
Неудивительно, что в HoYoverse задействованы большие силы.
Версия для PS5 дополнит версию для ПК, которая уже доступна через отдельный клиент или в Epic Games Store, а также мобильные версии для iOS и Android,
Однозначно нужно крутить. В тир листе будет занимать SS
У китайцев своровали эстетику уся, теперь будут рубить бабки. Со времен оккупации ничего не изменилось
Кто и где своровал?
Точно не скажу, но игра типа японская, а эстетика китайская
Игра не типа японская, игра до мозга костей от китайской компании HoYoverse, а китайскую эстетику визуально в ней можно наблюдать только в персонажах, в отличие от того же Ли Юэ в Геншине.
Are you sure?
я ищу отсылки совсем на другое)