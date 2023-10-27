Свежий трейлер Honkai: Star Rail демонстрирует нового огненного персонажа Топаз и ее питомца

Приближается время новой гачи в Honkai: Star Rail, а значит, пора взглянуть и на нового персонажа, который появится в игре.

Этот новый персонаж - Топаз, старший менеджер отдела стратегических инвестиций корпорации Interastral Peace, возглавляющая группу по сбору особых долгов. Ее сопровождает ее питомец Нумби, который, по сути, является частью персонажа.

Топаз будет запущена с 27 октября.

Ее озвучивают Сэм Слейд на английском языке и Ёсино Нанджо на японском, которую вы можете знать по ролям Крила в Final Fantasy XIV и Эли Аясе в серии Love Live! School Idol Project.

Она - пятизвездочный персонаж стихии огня, идущий по пути охоты, что, безусловно, соответствует ее работе сборщика долгов.

Honkai: Star Rail в настоящее время доступна для PS5, PC, iOS и Android. Это бесплатная пошаговая ролевая игра с довольно обширным научно-фантастическим сюжетом и не менее обширными опциональными микротранзакциями.