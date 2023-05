Новый геймплейный трейлер красочной ролевой игры в открытом мире Honor of Kings: World ©

Издатель Tencent и разработчик TiMi Studio совместно с Nvidia выпустили геймплейный трейлер ролевой игры с открытым миром Honor of Kings: World. Игра включает в себя бои с применением комбо-ударов в красивом мире, наполненном красочными персонажами, монстрами и магическими способностями. Игра получит поддержку NVIDIA DLSS 3 и трассировку лучей на релизе.

Похоже, что на разработчиков повлияла игра The Legend of Zelda: Breath of the Wild, поскольку игроки могут скользить по широким просторам в огромном открытом мире с разнообразными биомами. Похоже, что в игре также будет несколько боевых стилей: один из персонажей в трейлере может использовать экзокостюм, оснащенный взрывным оружием дальнего действия. Одним словом, Honor of Kings: World выглядит грандиозно.

Honor of Kings: World - это спин-офф популярной мобильной MOBA Honor of Kings от Tencent. Эта игра с открытым миром кажется немного более доступной, чем ее аналог, ориентированный на стратегию, и в будущем она появится на нескольких неуказанных платформах. Ознакомьтесь с геймплейным трейлером Honor of Kings: World геймплейный трейлер ниже.