Первая House Flipper получила бесплатное обновление Reef Cottage

Разработчики из краковских студий Frozen Way и Frozen District поделились новостями о функциях, которые были представлены в House Flipper.

Хотя House Flipper 2 вышла в конце прошлого года, разработчики игры не забыли об игроках, которым до сих пор нравится первая версия. Во-первых, в марте анонсировали новое DLC House Flipper Dine Out, а теперь добавили новые элементы, привносящие в игру дуновение весенней свежести. Сюда входит бесплатное обновление Reef Cottage, выпущенное 1 апреля для всех игроков, а также объявленный DLC Pop Art Furniture Pack, который будет доступен для покупки в июне этого года.

Покупка новой мебели – это еще не все, не менее важно иметь подходящее место для ее демонстрации. Таким образом, к House Flipper уже добавлен новый необычный объект недвижимости, выставленный на продажу, Reef Cottage.

Объект ждет того, кто вернет ему былую славу, а также раскроет его тайную природу, которая может быть скрыта очень глубоко. Кроме того, вместе с этим уникальным домом в игру будут введены два новых предмета, связанных с отдыхом — джакузи и солярий.