Astragon Entertainment выступит издателем сказочной пошаговой тактики Howl ©

Дюссельдорфский разработчик и издатель видеоигр astragon Entertainment и венская студия разработчиков Mi'pu'mi Games объявили о партнерстве. Это связано с тем, что astragon Entertainment берет на себя публикацию пошагового приключения Howl, тактико-повествовательной сказки, в которой игроки должны избавить земли от чумы, одноименной «Howl». Релиз Howl запланирован на 2023 год для ПК, Nintendo Switch, PlayStation 5 и Xbox Series X|S. Демо-версия уже доступна для ПК в Steam.

«Мы очень рады возможности работать с чрезвычайно талантливой командой из Mi'pu'mi Games. В Howl они представляют сказочное приключение, которое выделяется, прежде всего, уникальными визуальными эффектами и рассказывает захватывающую историю. Эта игра еще больше разнообразит наше обширное издательское портфолио», — сказала Джулия Пфиффер, со-генеральный директор astragon Entertainment.

«С astragon Entertainment мы нашли сильного партнера-издателя. Howl выиграет от многолетнего опыта astragon в области производства, маркетинга, распространения и публикации, и мы очень надеемся на сотрудничество с ними», — сказал Мартин Филипп, главный операционный директор и управляющий директор Mi'pu'mi Games.

Howl — это пошаговая игра, тактическая, как глухая пророчица, чтобы выжить в мире, пораженном акустической чумой, которая превращает людей в волков. Каждый шаг должен быть хорошо спланирован заранее, чтобы перехитрить противников.

Графика Howl создана с использованием «Живых чернил» — плавного, динамичного стиля акварели, который иллюстрирует историю во время игры. Игроки пробираются через темный фэнтезийный мир, сражаясь за то, чтобы избавить землю от чумы и найти своего потерянного брата.