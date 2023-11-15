Рисованная тактическая сказка Howl вышла для ПК и Nintendo Switch

Разработчик и издатель видеоигр из Дюссельдорфа (Германия) astragon Entertainment и венская студия разработчиков Mi'pu'mi Games сообщили, что их прекрасная тактическая сказка Howl стала доступна для ПК в Steam и Nintendo Switch в Nintendo Eshop. На PlayStation 5, Xbox Series X|S и Epic Games Store игра выйдет 23 января 2024 года.

Игроки берут под свой контроль глухую пророчицу и должны выжить в мире, пораженном акустической чумой, превращающей людей в зверей. Каждый шаг должен быть хорошо спланирован заранее, чтобы перехитрить противника.

Графика Howl создана с использованием «Живых чернил» — плавного и динамичного акварельного стиля, который иллюстрирует историю во время игры. Игроки пробираются через мрачный фэнтезийный мир, сражаясь за то, чтобы избавить землю от чумы и найти своего потерянного брата.