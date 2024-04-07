Вышла игра для взрослых "Русы не против Ящерок"

В Steam вышла визуальная новелла для взрослых «Русы не против Ящерок». До 20 апреля 2024 года ее продают со скидкой 30% за 104 рубля вместо 149 рублей. У новинки высокий рейтинг в магазине Valve — 98% положительных отзывов от пользователей на основе 170 обзоров.
Как ранее говорили разработчики, по сюжету геймерам предстоит столкнуться с матриархальными ящерками, очнувшимися от стазиса в результате схода ледников. Пробудившись, антропоморфные рептилии обнаруживают, что русы уже расселились по Гиперборее и захватили «идол бога разврата и фертильности», который так им необходим. Отряд воительницы Веинте решается похитить ценный артефакт из местной деревни, но встречает богатыря Ратибора.
Авторы планируют поддерживать игру «Русы не против Ящерок» бесплатными обновлениями с новым контентом. Пока в визуальной новелле нет русской озвучки — ее не успели добавить из-за форс-мажора.
Даже это лучше чем Смута)
И главное без участия наших налогов
Не. Я лучше буду играть в Смуту, чем в это. Ящеры как мем в первый раз чутка развеселили по приколу, но повторно оно не прокатит. Разрабы фигнёй страдают. Вот серьёзно. Что разрабам мешает создать нормальную игру о противостоянии русов против ящеров? С нормальным сюжетом, с нормальной боёвкой. Вот что? Ну чтоб не просто поржать с мема, а чтоб реально историю интересную рассказать.
Твоему комментарию бы поправку внести, вместо "Ящеры" приписать "Смута"
Смута здорового человека.
Лучше в это поиграть, чем в смуту...
Не, лучше в Смуту я буду играть. Всё-таки Смута хотя бы является игрой, пусть и сырой, а ящеры с русами это прикол, это мем, оно даже не пытается быть игрой. Создатели русов против ящеров даже не пытаются превратить прикол в нормальную игру. Это печально.
Прикол-это смута. Ценою в пол лярда. Сделать новеллу по такой цене, это конечно мощно. Так что лучше я буду играть в прикол, который изначально позиционирует себя как прикол. Чем в то, что в итоге приколом стало обкакавшись.
Дизайн просто шикарный, красота, вот бы какую нибудь RPG запилили в таком стиле.
Но к сожалению максимум, что разрабы могут, это сделать игру мем, игру прикол. И это печально. Если первый раз прикол сработал и даже я немного поржал с русов, да ящеров, то повторно с этого прикола мне уже не весело. Хотелось бы нормальную игру с нормальным сюжетом и с нормальной боёвкой о противостоянии Русов против Ящеров, а не очередной прикол. Я не понимаю, почему разрабы до сих пор не занялись нормальной игрой на эту тему. Могли бы озолотиться.
Текст к игре писал просто е*учий гений. Настолько рофельно и по славянски, что хочется читать и читать. Много всяких отсылок к тому же. Жаль Гачислава не показали, я бы посмотрел на него)))
Достоверная история великих подвигов древних руссов в войне с ящерами
Приготовится к опустошению, стальных яиц)))))
Вот это смута))))
Очередная дрисня для пубертатников).
Шизофреники озабоченные(