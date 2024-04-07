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Humans are not that against Lizardwomen 06.04.2024
Адвенчура, Инди, Для взрослых 18+
8.1 20 оценок

Вышла игра для взрослых "Русы не против Ящерок"

Simple Jack
Новости

В Steam вышла визуальная новелла для взрослых «Русы не против Ящерок». До 20 апреля 2024 года ее продают со скидкой 30% за 104 рубля вместо 149 рублей. У новинки высокий рейтинг в магазине Valve — 98% положительных отзывов от пользователей на основе 170 обзоров.

Как ранее говорили разработчики, по сюжету геймерам предстоит столкнуться с матриархальными ящерками, очнувшимися от стазиса в результате схода ледников. Пробудившись, антропоморфные рептилии обнаруживают, что русы уже расселились по Гиперборее и захватили «идол бога разврата и фертильности», который так им необходим. Отряд воительницы Веинте решается похитить ценный артефакт из местной деревни, но встречает богатыря Ратибора.

Авторы планируют поддерживать игру «Русы не против Ящерок» бесплатными обновлениями с новым контентом. Пока в визуальной новелле нет русской озвучки — ее не успели добавить из-за форс-мажора.

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3
16
Комментарии: 16
Ваш комментарий
Real Slim Shady

Даже это лучше чем Смута)

14
Гена Транквилизатор

И главное без участия наших налогов

5
Janekste

Не. Я лучше буду играть в Смуту, чем в это. Ящеры как мем в первый раз чутка развеселили по приколу, но повторно оно не прокатит. Разрабы фигнёй страдают. Вот серьёзно. Что разрабам мешает создать нормальную игру о противостоянии русов против ящеров? С нормальным сюжетом, с нормальной боёвкой. Вот что? Ну чтоб не просто поржать с мема, а чтоб реально историю интересную рассказать.

-3
Real Slim Shady Janekste

Твоему комментарию бы поправку внести, вместо "Ящеры" приписать "Смута"

1
leiraris

Смута здорового человека.

1
Raphtallia

Лучше в это поиграть, чем в смуту...

1
Janekste

Не, лучше в Смуту я буду играть. Всё-таки Смута хотя бы является игрой, пусть и сырой, а ящеры с русами это прикол, это мем, оно даже не пытается быть игрой. Создатели русов против ящеров даже не пытаются превратить прикол в нормальную игру. Это печально.

-4
Raphtallia Janekste

Прикол-это смута. Ценою в пол лярда. Сделать новеллу по такой цене, это конечно мощно. Так что лучше я буду играть в прикол, который изначально позиционирует себя как прикол. Чем в то, что в итоге приколом стало обкакавшись.

0
saa0891

Дизайн просто шикарный, красота, вот бы какую нибудь RPG запилили в таком стиле.

1
Janekste

Но к сожалению максимум, что разрабы могут, это сделать игру мем, игру прикол. И это печально. Если первый раз прикол сработал и даже я немного поржал с русов, да ящеров, то повторно с этого прикола мне уже не весело. Хотелось бы нормальную игру с нормальным сюжетом и с нормальной боёвкой о противостоянии Русов против Ящеров, а не очередной прикол. Я не понимаю, почему разрабы до сих пор не занялись нормальной игрой на эту тему. Могли бы озолотиться.

0
Jarvis666

Текст к игре писал просто е*учий гений. Настолько рофельно и по славянски, что хочется читать и читать. Много всяких отсылок к тому же. Жаль Гачислава не показали, я бы посмотрел на него)))

1
Kortver

Достоверная история великих подвигов древних руссов в войне с ящерами

0
DAMIRON30

Приготовится к опустошению, стальных яиц)))))

0
SOLUS5678

Вот это смута))))

0
Котян Сутоевич

Очередная дрисня для пубертатников).

0
Blimpini

Шизофреники озабоченные(

-5