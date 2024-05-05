Пользователи PS5 решили поддержать PC-игроков и стали массово занижать рейтинг Helldivers 2 в PS Store

Кооператив Helldivers 2 вышел на новый уровень: как стало известно, уже несколько тысяч пользователей с PS5 решили поддержать своих PC-коллег и тоже стали массово занижать рейтинг игры в PS Store. Рейтинг игры опустился до 4.54/5, а оценок с единицей уже стало больше чем с 4-мя баллами.
Пользователи PS5 говорят, что Sony перешла все границы. Они понимают стремление Sony привязать PC-игроков к своему сервису, как это сделали другие издательства, но это недопустимый шаг, если регистрация в PSN доступна лишь для 69-ти "особенных" стран. Игроки с PS5 не хотят потерять своих друзей из PC-аудитории, которые после ввода принудительной регистрации в PSN и бана за выбор чужого региона могут попросту отказаться от игры в Helldivers 2, из-за чего сильно просядет онлайн игры. По словам пользователей, любые разногласия и войны между платформами должны уходить на второй план, когда из-за жадности корпорации начинает страдать другой точно такой же игрок.
Компания Sony действительно смогла объединить игроков, но, вероятно, не так, как ей того хотелось бы.
>Пользователи PS5 решили поддержать PC-игроков
О_О
ТЫ ПОСМОТРИ ВОКРУГ, ЧТО ТВОРИТЬСЯ????
Сонибои умнеют, милорд
Сейчас матрица закручивается в квантовый вихрь вселенского масштаба
в очередной раз поражаюсь надменности пк-бояр. даже когда сонибои за них вписываются, пк-бояре не способны обойтись без каких-либо уничижительных шуточек
пекари как обычно с гнильцой
всё это дело перешло на новый уровень
Блин, золотые слова!
количество х...в во рту сони множится с каждым днем
Мне кажется скоро рта не хватит и в ход пойдет задний проход. Может тогда они думать начнут, а может им наоборот станет приятнее...
это было бы прекрасно если было бы так в реале.
вот это прям в точку
Вместе мы сила! Так давай же объединимся братья!
От сонибоев ожидаешь обычно другого
тут проблема общая - и с сони не всё так просто - сонибои тоже устали от многих решений сони за своё время.
Держи в курсе
На плойке есть адекватные пользователи. Просто самые отбитые фанбои всегда самые крикливые.
Так и везде.пекашники тоже адекватные люди,а визжат про "бетатест" и "сосолехолопы" только недалёкого ума граждане.таких крикливых приравниваю к радикальным фемкам,что тоже визжат и отращивают волосы в подмыхах,но вызывают к себе лишь жалость
Вот это неожиданно и приятно ❤️
На кол эту SONY посадить!!!
Свидетели Соней совсем взбунтовались, против отцов создателей пошли.
69 интересная цифра😏 приближенная к 70 ©Александр Кузьменко, главред Игромании (2004-2010). 12 выпуск подкаста Адовая Кухня.
Это число
И че от этого рейтинга, возврат средств просить массово вот это уже очко прижмет сони.
Рейтинг скинули и играют сами дальше.
А каковы итоги других подобных акции от игроков, когда они также массово занижали оценки играм, но продолжали их покупать и играть в них? Компаниям надо смотреть на рейтинги игр или на количество игроков и на прибыль, которую они приносят? Что там с каким-нибудь очередным спортивным симулятором, типа FC 24? Перестали покупать и играть?
Sony отменила вторую часть Days Gone из-за рейтинга
Сильно сомневаюсь, что не из-за продаж. Не помню, чтобы кто-то устраивал такие акции против этой игры.
просто со временем это выльется покупками пс 6.
Ну довели до ума кибервысер77 и ноу мен скай, это что с ходу вспомнил. Вроде там с бетманом какой то прекол тоже был.
Получается так, что решают продажи и поддержка реальных игроков, а не тех, кто в интернете устаивает акции или просто что-то где-то негативное пишет (как тут, на PG).
Онлайн у игры обычный:
https://steamcharts.com/app/553850#3m
https://www.youtube.com/shorts/rUfTd3vRhCw
это если совсем коротко
Да издателям пофигу на рейтинг игры пока ее покупают в необходимых кол-вах. А покупают ее редко из-за рейтинга чаще из-за откликов в т.ч. пиарщиков. На старте рейтинг важен а игра и так стартовала не очень на ПК в плане качества. А игре уже больше 2 месяцев так что рейтинг уже вторичен. Если хотите что-то сделать не покупайте это единственный вариант. Голосуйте рублем.
Её убрали с продажи и игроки рефанды делают. К тому же основная фан база игры с ПК играет. И это я ещё молчу про будущие продажи на распродажах и то, что эта игра сервис, а значит ей не надо, чтобы игроки играли в неё, но скоро они не смогут этого сделать ибо не могут привязать ПСН.
// Max Max
Ну так это решение прорядит бойцов на поле боя. Лучше никому не станет
Мне так нравится их символичное число: 69. Соответствует политике компании. Ни больше ни меньше
Правильно говорят, перед общим врагом человечество объединится
Нет, не решили
А игра то здесь при чем? 🤦🏻♂️ Разработчик то здесь при чем? // Олег Аносов