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Helldivers 2 08.02.2024
Экшен, Шутер, От третьего лица, Научная фантастика , Кооператив
8.8 950 оценок

Пользователи PS5 решили поддержать PC-игроков и стали массово занижать рейтинг Helldivers 2 в PS Store

AceTheKing
Новости

Кооператив Helldivers 2 вышел на новый уровень: как стало известно, уже несколько тысяч пользователей с PS5 решили поддержать своих PC-коллег и тоже стали массово занижать рейтинг игры в PS Store. Рейтинг игры опустился до 4.54/5, а оценок с единицей уже стало больше чем с 4-мя баллами.

Пользователи PS5 говорят, что Sony перешла все границы. Они понимают стремление Sony привязать PC-игроков к своему сервису, как это сделали другие издательства, но это недопустимый шаг, если регистрация в PSN доступна лишь для 69-ти "особенных" стран. Игроки с PS5 не хотят потерять своих друзей из PC-аудитории, которые после ввода принудительной регистрации в PSN и бана за выбор чужого региона могут попросту отказаться от игры в Helldivers 2, из-за чего сильно просядет онлайн игры. По словам пользователей, любые разногласия и войны между платформами должны уходить на второй план, когда из-за жадности корпорации начинает страдать другой точно такой же игрок.

Компания Sony действительно смогла объединить игроков, но, вероятно, не так, как ей того хотелось бы.

68
47
Комментарии: 47
Ваш комментарий
Malady

>Пользователи PS5 решили поддержать PC-игроков

О_О

35
Angel LIFE

ТЫ ПОСМОТРИ ВОКРУГ, ЧТО ТВОРИТЬСЯ????

18
Без негатива

Сонибои умнеют, милорд

16
Sider999 Без негатива

Сейчас матрица закручивается в квантовый вихрь вселенского масштаба

5
BoT_TaK_BoT Без негатива

в очередной раз поражаюсь надменности пк-бояр. даже когда сонибои за них вписываются, пк-бояре не способны обойтись без каких-либо уничижительных шуточек

-4
-zotik- BoT_TaK_BoT

пекари как обычно с гнильцой

2
WolksVagen

всё это дело перешло на новый уровень

25
Raphtallia
По словам пользователей, любые разногласия и войны между платформами должны уходить на второй план, когда из-за жадности корпорации начинает страдать другой точно такой же игрок.

Блин, золотые слова!

14
Oscilograf

количество х...в во рту сони множится с каждым днем

10
Raphtallia

Мне кажется скоро рта не хватит и в ход пойдет задний проход. Может тогда они думать начнут, а может им наоборот станет приятнее...

1
WittyOrvilleton
9
jax baron

это было бы прекрасно если было бы так в реале.

2
Bambillo132

вот это прям в точку

1
HITMAN 5

Вместе мы сила! Так давай же объединимся братья!

8
Sider999

От сонибоев ожидаешь обычно другого

7
jax baron

тут проблема общая - и с сони не всё так просто - сонибои тоже устали от многих решений сони за своё время.

7
Sider999 jax baron

Держи в курсе

-4
Et_alietum

На плойке есть адекватные пользователи. Просто самые отбитые фанбои всегда самые крикливые.

6
Abibazzz

Так и везде.пекашники тоже адекватные люди,а визжат про "бетатест" и "сосолехолопы" только недалёкого ума граждане.таких крикливых приравниваю к радикальным фемкам,что тоже визжат и отращивают волосы в подмыхах,но вызывают к себе лишь жалость

3
Asmodeus_AGR

Вот это неожиданно и приятно ❤️

4
Bullet_Magnit

На кол эту SONY посадить!!!

1
Bambillo132

Свидетели Соней совсем взбунтовались, против отцов создателей пошли.

1
Александр Стоун

69 интересная цифра😏 приближенная к 70 ©Александр Кузьменко, главред Игромании (2004-2010). 12 выпуск подкаста Адовая Кухня.

1
ckott4

Это число

0
danilukHF

И че от этого рейтинга, возврат средств просить массово вот это уже очко прижмет сони.
Рейтинг скинули и играют сами дальше.

1
Costollom

А каковы итоги других подобных акции от игроков, когда они также массово занижали оценки играм, но продолжали их покупать и играть в них? Компаниям надо смотреть на рейтинги игр или на количество игроков и на прибыль, которую они приносят? Что там с каким-нибудь очередным спортивным симулятором, типа FC 24? Перестали покупать и играть?

0
ogtruepac

Sony отменила вторую часть Days Gone из-за рейтинга

2
Costollom ogtruepac
Sony отменила вторую часть Days Gone из-за рейтинга

Сильно сомневаюсь, что не из-за продаж. Не помню, чтобы кто-то устраивал такие акции против этой игры.

0
jax baron

просто со временем это выльется покупками пс 6.

0
UnrealisticGeoffrey

Ну довели до ума кибервысер77 и ноу мен скай, это что с ходу вспомнил. Вроде там с бетманом какой то прекол тоже был.

1
Costollom UnrealisticGeoffrey

Получается так, что решают продажи и поддержка реальных игроков, а не тех, кто в интернете устаивает акции или просто что-то где-то негативное пишет (как тут, на PG).

Онлайн у игры обычный:

https://steamcharts.com/app/553850#3m

-1
MrGamerDad

https://www.youtube.com/shorts/rUfTd3vRhCw

это если совсем коротко

0
Egik81

Да издателям пофигу на рейтинг игры пока ее покупают в необходимых кол-вах. А покупают ее редко из-за рейтинга чаще из-за откликов в т.ч. пиарщиков. На старте рейтинг важен а игра и так стартовала не очень на ПК в плане качества. А игре уже больше 2 месяцев так что рейтинг уже вторичен. Если хотите что-то сделать не покупайте это единственный вариант. Голосуйте рублем.

0
UnrealisticGeoffrey

Её убрали с продажи и игроки рефанды делают. К тому же основная фан база игры с ПК играет. И это я ещё молчу про будущие продажи на распродажах и то, что эта игра сервис, а значит ей не надо, чтобы игроки играли в неё, но скоро они не смогут этого сделать ибо не могут привязать ПСН.

0
Пользователь ВКонтакте

// Max Max

0
KitschyEnnio

Ну так это решение прорядит бойцов на поле боя. Лучше никому не станет

0
Vuqar1992

Мне так нравится их символичное число: 69. Соответствует политике компании. Ни больше ни меньше

0
Artery Kaulitz

Правильно говорят, перед общим врагом человечество объединится

0
Joe Grim

Нет, не решили

-2
Пользователь ВКонтакте

А игра то здесь при чем? 🤦🏻‍♂️ Разработчик то здесь при чем? // Олег Аносов

-3