Sony стала ходячим мемом: пользователи высмеивают компанию за ряд глупых решений с Helldivers 2 и PSN

За последние несколько дней компания Sony отметилась просто каким-то невероятным количеством очень странных и порой безумных решений: компания с огромной скоростью уничтожает собственную репутацию и одну из своих самых успешных игр за последние годы - Helldivers 2.

Хронология: Arrowhead Studios сообщила, что скоро от PC-игроков потребуется обязательная регистрация в PSN для игры в Helldivers 2, а после того, как игроками это было воспринято в штыки - в студии признались, что это было требование издателя в лице Sony. После чего компании стали перекладывать ответственность друг на друга. Так же оказалось, что если пользователь проживает в одной из 120-ти недоступных для регистрации в PSN стран (в PSN доступна регистрация всего для 69-ти стран мира) и привяжет PSN-аккаунт чужого региона - то компания попросту банит таких "нарушителей", поскольку они нарушают условия пользовательского соглашения. После десятков тысяч гневных отзывов в адрес издателя, Sony в итоге и вовсе решила убрать из продажи игру в странах недоступных для регистрации в PSN, а у части пользователей уже начали принудительно изымать игру и возвращать за нее деньги, даже несмотря на десятки наигранных часов.

Пользователи называют менеджеров Sony клоунами и говорят, что даже их постоянные "любимцы" в лице Ubisoft, EA или Take-Two не делали такое количество глупых решений всего за 24 часа. Интернет, в том числе и русскоязычный, уже наполонили мемы касательно данной ситуации:

На данный момент игра недоступна для покупки в Steam в 120-ти странах. Неизвестно планирует ли Sony возвращать игру к продаже в этих странах, но уже сейчас очевидно, что действия компании претендуют как минимум на фейл года - Sony собственноручно выстрелила в собственный успешный продукт ради красивых цифр для инвесторов с притоком новых пользователей PSN, чем сильно испортила доверие к себе у PC-игроков.