Разработчики Hytale хотят объединить процедурность и ручной дизайн в мире игры

Студия Hypixel Studios продолжает делиться подробностями о Hytale накануне запуска раннего доступа, и одной из ключевых тем стала переработка системы генерации миров. По словам сооснователя проекта Саймона Коллинза-Лафламма, команда готовит принципиально новый подход, который может изменить то, как создаются игровые пространства в песочницах с кубами.

На старте раннего доступа Hytale будет использовать первую версию генератора миров, разрабатывавшуюся с 2016 по 2020 год. Однако позже её заменит система V2, над которой команда работает с 2021 года. Она по-прежнему основана на процедурной генерации, но делает больший упор на художественный замысел и геймдизайн, а не на случайность.

Новая система позволит задавать осмысленные закономерности при создании ландшафтов: например, направлять игрока через визуальные ориентиры или формировать биомы с чётким настроением и функцией в игровом процессе. Таким образом, исследование мира будет напоминать путешествие по тщательно спроектированной локации, даже если она создаётся алгоритмически.

Особое внимание уделяется моддерам. Для них готовят визуальный, нодовый редактор, с помощью которого можно настраивать генерацию миров без навыков программирования и сразу видеть результат в игре. Это должно заметно упростить создание собственных уникальных миров и экспериментальных сценариев.

Коллинз-Лафламм называет такой подход «фундаментальным сдвигом» для жанра, подчёркивая, что теперь художники и геймдизайнеры смогут напрямую управлять формированием мира, а не полагаться исключительно на код. В подтверждение серьёзности намерений Hypixel Studios даже расширяет штат, нанимая специалистов по дизайну миров — редкий шаг для процедурных песочниц.