Сюрреалистичная приключенческая игра Indika получила новый трейлер

Во время трансляции Future Games Show весной 2024 года был представлен новый трейлер приключенческой игры Indika, в которой мы играем за русскую монахиню, путешествующую с дьяволом. Выход игры запланирован на весну 2024 года на ПК.

Девушка отправляется в путешествие, чтобы познать себя, и встречает дьявола. Мы сможем исследовать сюрреалистические места в России, которые, однако, увидим в искаженном виде. Indika поставит перед нами различные головоломки, которые нужно будет решить.