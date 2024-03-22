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INDIKA 08.06.2024
Адвенчура, Инди, От третьего лица
6.3 40 оценок

Сюрреалистичная приключенческая игра Indika получила новый трейлер

butcher69
Новости

Во время трансляции Future Games Show весной 2024 года был представлен новый трейлер приключенческой игры Indika, в которой мы играем за русскую монахиню, путешествующую с дьяволом. Выход игры запланирован на весну 2024 года на ПК.

Девушка отправляется в путешествие, чтобы познать себя, и встречает дьявола. Мы сможем исследовать сюрреалистические места в России, которые, однако, увидим в искаженном виде. Indika поставит перед нами различные головоломки, которые нужно будет решить.

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Комментарии: 3
Ваш комментарий
Кей Овальд

Беды с башкой. Игра.
Пока хз чем всё это будет.

1
Tokito77

если там не будет порнушки, я не возьму

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WinsomeAdrina

Иннoвациoнная нoвинкa! Коpейский видeоpeгистpaтоp с paдар-дeтeктоpом cоздaн для вaшей защиты от штpaфов, всeго за 1990 рyб.----> https://do.my/eoline

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