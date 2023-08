Визуальная новелла Inescapable: No Rules, No Rescue выйдет 19 октября ©

Inescapable: No Rules, No Rescue выйдет на PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series, Xbox One, Switch и PC (Steam) 19 октября, объявили издатель Aksys Games и разработчик Dreamloop Games.

Inescapable: No Rules, No Escape — это не просто игра на выживание, — заявил генеральный директор Dreamloop Games Джони Лаппалайнен в пресс-релизе. — Здесь ваши отношения с другими персонажами определяют игру. История о том, как шесть месяцев пребывания в самых безумных обстоятельствах, которые вы только можете себе представить, могут изменить вас. Выбор и действия игрока имеют большее значение в Inescapable: No Rules, No Escape — большее чем почти в любой другой игре этого жанра, которую вы видели, и геймлей не ограничивается только выбором диалога.

Inescapable: No Rules, No Rescues — повествовательное приключение, действие которого происходит на тропическом острове-курорте: вас похитили и заставили участвовать в запутанном реалити-шоу с 10 незнакомцами. В конце своего пребывания каждый из них получит по 500 000 долларов… если они выживут.