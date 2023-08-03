Визуальная новелла Inescapable: No Rules, No Rescue выйдет 19 октября

Социальный триллер, который заставит вас задуматься о своих моральных принципах. Вы попадаете на тропический остров-курорт, где вас ждёт не рай, а самый настоящий ад. Вы — Гаррисон, один из 11 похищенных людей, которые стали участниками жестокого реалити-шоу. Вам обещают 500 000 долларов за победу. Но есть одно условие — на острове нет никаких правил и никакого спасения.

История Inescapable покажет вам, как человек меняется под влиянием общества, денег и своих собственных амбиций — и как он может переступить все границы, если ему это разрешено.