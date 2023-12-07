11 фактов о The Invincible в свежем трейлере. В Steam игра уже продается со скидкой в 20%

Издательство The Invincible решило напомнить нам о научно-фантастической игре, основанной на рассказе Станислава Лема "Непобедимый", выпустив новый трейлер к игре.
На этот раз 11 bit Studios представляет 11 самых важных сведений о The Invincible, дебютном проекте Starward Industries. Компания, кстати, сообщает, что с сегодняшнего дня и до 20 декабря в Steam действует скидка в 20%.
The Invincible получила хорошие оценки в обзорах и от пользователей Steam (средний показатель составляет 90%), но, похоже, игра продается не так хорошо, как рассчитывали разработчики.
Слишком нудная оказалась..удалил
Нудна, но с очень занятной историей
В таких играх либо скучная история, либо тягомотный геймплей. Но в 99% всё сразу.
Тем более глупо было брать за фундамент книгу 1960х годов, где всё банально и по-детски для нас. Где современное будущее устарело уже в нашем, настоящем времени.
Все эти эмоции с космосом давно пережиты в кал оф дути когда спутники падали с неба. А симулятор космической ходьбы мне хватило в алион изолатион.
Добавьте дружбы, любви, драмы и людям станет интереснее. А так, суходрочь.