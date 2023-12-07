11 фактов о The Invincible в свежем трейлере. В Steam игра уже продается со скидкой в 20%

Главный герой игры — астробиолог Ясна, член экипажа космической экспедиции. Приземлившись на планете Регис III, он отправляется на поиски пропавших коллег.

Вам предстоит исследовать неизвестный мир, полный опасностей. Встречающиеся разумные существа — друзья или враги? Этот вопрос решать именно вам. При этом стоит отметить, что каждый выбор может повлиять на дальнейшие события.

Игра погружает в атмосферу ретро-фантастики с элементами атомпанка. Вам придётся активно использовать различные гаджеты вроде дальномера и датчика движения. Передвижение по локациям происходит на футуристичном транспорте.

The Invincible вдохновлена культовым фантастическим романом Станислава Лема «Непобедимый». А сами разработчики постарались точно передать дух классических научно-фантастических произведений прошлого века.