Создатели inZOI ответили на самый животрепещущий вопрос - что там с сексом?

В рамках стремления постоянно делиться информацией с игроками до запуска - помимо цен, DLC и мыслей о мультиплеере, которыми разработчики планируют поделиться во время глобального шоукейса Inzoi в конце месяца - трое руководителей команды Inzoi в рамках "Спроси меня (почти) о чем угодно" в дискорде ответили на ряд других вопросиков.

Игроки хотели узнать много нового о реалистичности таких элементов, как уход за младенцами, размеры тела и вождение автомобилей, но еще одной повторяющейся темой был конечно же, секс. Помощнику режиссера Джоэлу Ли каким-то образом удалось провести объяснение, в котором не было ни слова "секс", ни "половой акт", ни даже "деторождение". Конечно, секс - это нормально и естественно, но ответ Ли, похоже, предназначался для игроков, которым было интересно узнать, как много им удастся увидеть во время этого акта.

Наш ответ: вроде того. В игре есть одна особенность, о которой вы, очевидно, знаете: самец Зои и самка Зои находятся вместе, скорее всего, в постели, с намерением создать детей. Насколько это визуально очевидно? Вот тут-то и нужно обратиться к своей фантазии. То, что вы видите, это не то, что вы видите; Вы должны предположить, что именно это и происходит. Всем ли это понятно? Оно есть. Типа. Может быть, не на том уровне, которого все ожидали.

Честно говоря, это было довольно неясно, но можно ожидать, что секс в Inzoi будет каким-то образом абстрагирован. Возможно, это будет не тот шорох под одеялом, который серия Sims использует в своих "вуху" анимациях, учитывая менее мультяшный тон Inzoi. Может быть, Зои будут держаться за руки в постели и с тоской смотреть друг другу в глаза, а потом заснут. Посмотрим.

Позже разработчики ответили на вопрос о том, почему Зои принимают душ в полотенцах и почему они не могут быть просто голыми, но с размытыми или пиксельными эффектами (как в Sims).

По словам разработчиков, пиксельные эффекты размытия хорошо сочетаются с более мультяшным стилем других игр (Sims), но когда они попробовали использовать их с более реалистичными моделями персонажей Inzoi, размытие обнаженки показалось им более сексуальным, чем простое ношение полотенца.

По словам разработчиков, во время тестирования была обнаружена ошибка: если вы случайно увидели отражение обнаженной Зои в зеркале - а это, как известно, очень важная особенность ванной комнаты, - то она просто показалась бы на экране без визуальных эффектов.

Все танцы вокруг секса и обнаженки на самом деле сводятся к рейтингу. Игроки, возможно, ожидают, что это будет очень взрослая игра с реалистичной графикой, но ESRB присвоил ей рейтинг T для подростков, как и Sims 4, а в ЕС ожидается рейтинг PEGI 12, как и у Sims 4.

Мы хотели создать игру, которая была бы доступна как можно большему числу возрастных групп.

Так что любители мода Wicked Whims в Sims 4 не найдут реалистичных гениталий в ванильной Inzoi. Это по-прежнему будет уделом модов. Учитывая распространенность модов на обнаженку во всевозможных неожиданных играх, я уверен, что и в новейшем симуляторе жизни найдется немало решений, созданных игроками.