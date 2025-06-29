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inZOI 28.03.2025
Симулятор, Песочница
8.3 1 418 оценок

Создатели inZOI решили отложить сентябрьское обновление посвященное моддингу - оно выйдет в октябре

AceTheKing AceTheKing

Разработчики симулятора жизни inZOI объявили о корректировках в планах развития проекта. Запланированное на сентябрь обновление, посвящённое моддингу, теперь переносится на октябрь 2025 года и выйдет вместе с пакетом геймплейных улучшений.

Команда провела внутренний аудит и приняла решение исключить из этого обновления редактор интерфейса, объяснив это необходимостью обеспечить целостность функционала и повысить общее качество игры.

Разработчики пообещали подробнее рассказать о предстоящих изменениях ближе к дате выхода октябрьского обновления, подчеркнув, что все актуальные сведения о корректировках дорожной карты будут оперативно публиковаться в официальных источниках, чтобы избежать путаницы среди игроков.

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inZOI
28.03.2025
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