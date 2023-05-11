Шутер о Первой мировой войне Isonzo получит третье бесплатное дополнение 17 мая ©

На следующей неделе, 17 мая, третья карта бесплатного дополнения Caporetto появится в Isonzo на ПК, PlayStation 4 и 5, Xbox One и Xbox Series X|S. Шутер от первого лица о Первой мировой войне перенесет солдат в известную и столь востребованную Монте-Граппа, где итальянцы должны удерживать свои позиции против немцев, пытающихся завоевать гору. Кроме того, будет доступен платный набор экспедиционных юнитов, который принесет новые возможности визуальной кастомизации немецких войск в Isonzo.

В этом обновлении горы и долины Массиччио-дель-Граппа подготовят почву для наступления. Игроки начнут с ботинками на земле в лесах, где немцы должны пробиться к Монте-Томба, Кастель-Чесиль и Монте-Палон. Последним толчком будет достижение белой вершины Чима-делла-Мандрия. Все это время итальянцы должны защищать свою территорию и удерживать линию. Траншеи, как целые, так и разрушенные, крутые подъемы через ландшафты с кратерами и системы пещер ждут обе стороны битвы на поле боя.

Во время Первой мировой войны Монте-Граппа и окружающий регион были всем, что стояло между немецкими войсками и их победой над Италией, поэтому они приложили все усилия, чтобы попытаться завоевать регион. Исторически сложилось так, что эти попытки не увенчались успехом, и теперь игроки Изонцо должны увидеть, смогут ли они добиться успеха там, где предыдущие потерпели неудачу.