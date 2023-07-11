Jagged Alliance 3 - в первом обзоре грядущую тактическую стратегию назвали достойным преемником предыдущих частей ©

Через три дня состоится релиз Jagged Alliance 3 - продолжения культовой серии пошаговых стратегий, берущей свое начало в 1994 году. Немецкий портал GameStar получил предрелизный доступ к продукции, предоставив нам возможность ознакомиться с первой рецензией на игру.

По мнению журналиста GameStar, Jagged Alliance 3 является достойным преемником предыдущих частей и продолжением, которого стоит ждать.

К достоинствам игры следует отнести обширный основной и побочный контент, о котором журналист GameStar получил лишь беглое представление после примерно 60 часов геймплея. Сражения динамичны, эстетически проработаны (даже в небольшом масштабе) и доставляют удовольствие как в одиночной, так и в кооперативной игре.

Jagged Alliance 3 поражает и своим разнообразием - от 36 уникальных наемников до десятков видов оружия и трех абсолютно разных уровней сложности. А широкий спектр возможных тактик должен стать достаточным стимулом для того, чтобы проходить новую кампанию снова и снова.

Предполагается, что даже самые поверхностные, не столь важные решения влияют на игру и ее мир (включая окружение и здания, которые можно разрушить), а их последствия представляют собой справедливый, но все же сложный вызов, рассчитанный как на ветеранов, так и на новичков серии.

К сожалению, после завершения предрелизного геймплея у автора немецкоязычной рецензии остались животрепещущие вопросы без ответов: после более чем 100 часов игры будет ли кампания все такой же увлекательной? Сбалансирован ли разветвленный геймплей игры? Впрочем, об этом мы, скорее всего, узнаем только после релиза.

На данный момент сотрудник редакции GameStar еще не поставил окончательную оценку игре, но в обзоре приводится прогнозируемый балл, который должен составить около 85/90 из 100.

Если вы являетесь поклонником серии, и это первые впечатление оказалось для вас достаточно убедительными, вы можете приобрести Jagged Alliance 3 для предварительного заказа в Steam прямо сейчас за 1599 рублей (в настоящее время действует 20%-ная скидка). Игра выйдет 14 июля эксклюзивно на ПК. Игра будет доступна с русскими субтитрами.