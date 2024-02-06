Патч 1.5 для Jagged Alliance 3 предоставляет "обширные" и "мощные" инструменты для моддинга

THQ Nordic и Haemimont Games выпустили обновление 1.5 для Jagged Alliance 3, и если вы ждали возможности модифицировать стратегическую ролевую игру, то это обновление для вас.

Игра, вышедшая на ПК в июле прошлого года, а на консолях - в ноябре, с момента запуска получила ряд контентных обновлений, но это обновление должно заинтересовать всех, кто хочет создать собственный контент для Jagged Alliance 3.

Согласно официальным примечаниям к обновлению, теперь вы получаете доступ к "сокровищнице мощных инструментов для моддинга", которые охватывают "большую часть того, что использовалось во время разработки игры". Эти инструменты для моддинга позволят вам создавать кампании Jagged Alliance 3, редактировать карты, создавать пользовательские квесты и многое другое.

В новом обновлении также появилось десять новых правил игры, многие из которых призваны сделать игровой процесс Jagged Alliance 3 немного сложнее.

Среди новых правил - Hard Lessons, замедляющее скорость повышения уровня наемников, а также Under the Weather, повышающее вероятность наступления суровых погодных условий. Кроме того, в игре исправлено несколько ошибок.

Анонсированная в сентябре 2021 года, игра создавалась под присмотром создателя серии Jagged Alliance Яна Карри, который участвовал в создании игры "с первого дня".

Как и следовало ожидать от игры Jagged Alliance, в третьей части вам предстоит управлять командой наемников, отправлять их на опасные тактические миссии и оснащать настоящим арсеналом оружия.

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