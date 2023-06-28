В Jagged Alliance 3 "будет 7 типов оружия"

В Jagged Alliance 3 игрок сможет вооружить свой отряд наёмников 7 различными типами оружия, каждое из которых нацелено на выполнение конкретной функции.

Пистолеты

Очень точное оружие, стреляющее на близкие дистанции, а также необходимое для использования способности Мобильный выстрел, позволяющий переместиться на новую клетку и сразу сделать выстрел по ближайшему врагу.

SMG

Сочетают в себе небольшую огневую мощь пистолетов с возможностью автоматического огня. Подходят для специальной атаки Ударь и Убеги, которая позволяет стрелять во время движения со штрафом к точности. Кстати, можно будет дать бойцу два пистолета или пистолет + SMG в разные руки.

Пулемёты

Подойдут для тех, кто предпочитает планирование агрессивной игре. Они менее точны при стрельбе от бедра, но могут подавить врага огнём, делая непрерывные атаки по области.

Дробовики

Обычный выстрел нанесёт небольшой урон по области, симулируя разлетание дроби в стороны, в то время как точный выстрел нанесёт огромное количество урона врагу на ближней дистанции.

Штурмовые винтовки

Гибкий тип вооружения, которые наиболее гибки при установке модификаций и пригодны для выполнения различных задач. Модифицировать винтовки можно будет с помощью различных частей вроде коллиматорного прицела, глушителя, увеличенного магазина и др.

Винтовки

Стреляют дальше, но реже, чем штурмовые. Можно модифицировать в снайперские.

Тяжёлое вооружение

Различного рода гранаты и взрывчатка, которые могут хорошо продемонстрировать разрушаемость игрового мира. Будут и гранатомёты.