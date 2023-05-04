Гоночный экшен Jected - Rivals вышел в Steam бесплатно ©

Гоночная аркада, ранее именуемая как Stuntfest: World Tour, добралась до раннего доступа под названием Jected - Rivals. Для любителей подобного геймплея приятным моментом станет то, что новую игру можно загрузить совершенно бесплатно. В новом проекте игрокам предлагается не просто гонять по кольцевым дороги, а использовать абсолютно все способы для достижения финишной прямой: выбивание оппонентов с трассы, полеты персонажа со специальными мощными ранцами, жесткое дерби с разрушением техники и так далее.

Добро пожаловать в ранний доступ Jected - Rivals! Мы очень рады, что вы отправитесь с нами в это полное взрывов путешествие, так что от всех нас в Pow Wow Entertainment спасибо вам!

По сути, Jected - Rivals – это некое подобие “Королевской битвы” в гоночных состязаниях, где игроки сражаются не просто за первое место, а за жизнь. Также между всей жестокостью можно полюбоваться местными видами, которые выглядят весьма неплохо.