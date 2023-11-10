Jurassic World Evolution 2 отмечает вторую годовщину статуей Джона Хаммонда

Frontier Developments продемонстрировала свои планы отпраздновать вторую годовщину Jurassic World Evolution 2 специальной статуей. Разработчики создали статую Джона Хаммонда из первого фильма «Мир Юрского периода», только теперь вы можете разместить ее там, где считаете нужным в своем парке. Она будет доступна только в течение ограниченного времени на ПК и консолях, и каждый может получить её прямо сейчас.

«В честь двух впечатляющих лет Jurassic World Evolution 2 игроки теперь могут насладиться бесплатным обновлением базовой игры, в котором представлена бронзовая статуя Джона Хаммонда, изображенная в любимом фильме Universal Pictures и Amblin Entertainment «Мир Юрского периода».



Теперь все игроки могут разместить достойную дань уважения наследию Джона Хаммонда в своих парках, чтобы гости могли ими восхищаться, независимо от того, захотят ли они точно воссоздать первоначальное видение Хаммонда или построить совершенно новую среду обитания для своих доисторических видов».