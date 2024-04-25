KAKU: Ancient Seal получила масштабное обновление и новую демоверсию

BINGOBELL объявила о своей новой демо-версии KAKU: Ancient Seal, ролевой игры с открытым миром, полной головоломок, испытаний и эпических боев. Игра уже доступна в раннем доступе в Steam, а полная версия выйдет этим летом 2024 года, а версии для PS5 и Xbox Series X/S появятся позже.

Приготовьтесь к беспрецедентной трансформации: долгожданная игра KAKU: Ancient Seal претерпевает масштабный ремейк. Благодаря множеству революционных изменений игроки могут предвкушать изысканное и волнующее путешествие по мистическим мирам KAKU. Игра претерпевает захватывающую трансформацию, отказываясь от своего прежнего облика в пользу более зрелой и отточенной эстетики, которая перекликается со сложным характером игры.

KAKU: Ancient Seal — это ролевая игра с открытым миром, наполненная головоломками, историями и эпическими встречами. Отправляйтесь в захватывающее приключение, играйте за Каку в сопровождении Хрюши и восстанавливайте баланс на континенте. Участвуйте в динамичных боях и решайте головоломки. Создайте свой собственный боевой стиль, используйте силу божества, исследуйте разнообразные ландшафты и разгадайте тайны Мира Руин.

Действие происходит в первобытную эпоху, когда этот мир, созданный стихийной силой Саги о Создателе, однажды подвергся бедствию из другого мира, вызвав рассеяние душ элементалей, и мир раскололся на четыре континента, а его создатель пропал без вести.

Тысячелетия спустя молодой человек по имени Каку, живущий в огромных заснеженных горах, вместе с Пигги, летающей свиньей, берет на себя задачу найти затерянные души элементалей под руководством утраченного пророчества. Они отправляются в древнее фантастическое приключение, чтобы раскрыть правду о бедствии и тайну их происхождения.